Sénégal: Incitation à l'inscription massive sur les listes éléctorales dans le departement de Nioro - La Cares se fixe un objectif de 40 a 50.000 pérsonnes

Dans le cadre d'un programme inclusif destiné à la lutte contre la faiblesse des taux de participation enregistrées dans les différentes échéances électorales organisées dans le pays, la Convergence des acteurs républicains pour l'équité et la solidarité (Cares) du professeur Abdoulaye Diatta a terminé hier, mardi 17 janvier, une partie de sa campagne de sensibilisation et d'inscription des populations du département de Nioro sur les listes électorales et celles à la carte d'identité nationale biométrique / Cedeao.

L'objectif pour la Cares est d'inscrire avant la date butoir des prochaines élections législatives de juillet 2017, une population de 40 à 50.000 électeurs dans le département de Nioro. C'est en effet une démarche pour relever un vieux défi constaté dans l'organisation des joutes électorales dans le Rip : celui de la faiblesse des taux de participation à la plupart des élections tenues dans ce département. Déjà, avec un nombre total d'inscrits avoisinant les 136.000 électeurs, le département de Nioro n'a jamais enregistré un taux de participation supérieur à 50 %. Ce qui a toujours suscité une inquiétude chez les partis politiques et leurs responsables.

Ainsi, pour le cas spécifique à Keur Madiabel, la Cares s'est engagée à obtenir un effectif de 3000 électeurs et faire grimper les tendances sur l'ensemble des 15 communes qui forment ce département. Dans cette opération, trois équipes d'enseignants (en langue française et arabe) sont déployées dans les collectivités respectives de Wack Ngouna, Paoskoto et Médina Sabakh. Sur le terrain, ces équipes poursuivent conjointement leurs opérations de sensibilisation, mais également d'inscription des jeunes sur les listes électorales et la carte d'identité nationale biométrique de la Cedeao. Les jeunes ciblés sont surtout ceux en âge de voter et qui ne disposent pas encore de pièces d'Etat civil.

En marge de ses opérations spécifiques, la Cares préconise dans un avenir proche d'organiser des audiences foraines avec la complicité de l'administration locale. Et même s'il consistera à agir sur fonds propres, ses membres disent poursuivre le combat pour le seul objectif de faire participer désormais le maximum d'électeurs dans les différentes joutes organisées dans le pays.