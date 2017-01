Cameroun: Énergie électrique - Un barrage hydroélectrique de 485 MW annoncé dans le Nord-ouest

L'infrastructure prévue sur le fleuve Katsina Ala sera construite par la société Britannique Joule Africa Limited et permettra d'augmenter l'offre énergétique.

Le projet de développement du potentiel hydroélectrique du bassin du fleuve Katsina Ala dans la région du Nordouest vient de franchir une étape supplémentaire. Une lettre d'intention a été signée vendredi dernier entre l'Etat du Cameroun, représenté par le ministre de l'Eau et de l'énergie (Minee), Basile Atangana Kouna, et la société britannique Joule frica Ltd, représentée par son président Mark A. Green.

Selon le Minee, il est question de construire un barrage hydroélectrique qui fournira un apport d'énergie supplémentaire qui permettra d'alimenter non seulement la région du Nord-ouest, mais aussi d'autres parties du Cameroun, avec également la possibilité d'exporter de l'énergie, notamment vers le Nigeria qui en est un grand demandeur. Au-delà de l'aspect énergétique, ce projet va également créer de nombreux emplois directs et indirects.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques du barrage dont la construction va durer 4 ans, l'on indique qu'il sera doté d'une puissance installée de 485 Mégawatts (MW), d'une capacité de production de 2443 watts/ heure (Wh), la hauteur de chute potentielle est de 220 mètres, avec un canal d'amenée de 2,1 km. L'usine de production sera quant à elle équipée de 6 turbines d'une puissance de 80,8 MW chacune.

Selon Joël Nana Kontchou, directeur général (DG) d'ENEO, la lettre d'intention qui a été signée est une sorte de caution que le gouvernement du Cameroun et la compagnie ENEO accordent au promoteur. Ainsi, l'on révèle que ce projet sera réalisé suivant le modèle Independent Power Producer (IPP). C'est-à-dire que la centrale hydroélectrique sera construite par un opérateur privé, notamment la société Joule Africa et l'énergie produite sera vendue à ENEO qui se chargera de la distribution auprès des consommateurs. Actuellement, les études de préfaisabilité financées sur fonds propres de Joule Africa sont achevées et le projet d'étude de faisabilité a été élaboré. Il est également attendu dans les jours qui viennent, la signature du contrat de vente d'énergie à ENEO, dont les négociations sont en phase terminale.

« Ce contrat va se situer en droite ligne du développement de notre potentiel hydroélectrique qui est le deuxième en Afrique. C'est donc une étape importante vers la résorption du déficit énergétique dans notre pays », explique Joël Nana Kontchou. Toutefois, le DG d'ENEO explique que la construction de cette centrale à elle seule ne saurait résoudre tous les problèmes d'électricité que connait le Cameroun, car il s'agit d'une chaîne constituée de plusieurs maillons, ce qui exige une synergie d'actions entre les différents acteurs.

« Le problème d'électricité se situe à différents niveaux, il y a la production, le transport et la distribution. Si vous construisez le barrage et que vous avez de mauvais équipements, vous aurez des problèmes. Ce n'est donc pas une seule action comme la construction de ce barrage qui va résoudre tous les problèmes du secteur de l'électricité au Cameroun. Il faut mettre en œuvre un ensemble d'actions qui permettra de régler à très court terme ce problème », relève Joël Nana Kontchou.

Les études de préfaisabilité ont cependant révélé de nombreux points favorables à la réalisation de ce projet. Il s'agit par exemple du potentiel hydroélectrique significatif de ce site, situé dans une zone faiblement peuplée, ce qui induira un impact social minimal, réduisant ainsi les risques de blocages du fait des indemnisations.