Cameroun: Maladies cardiovasculaires - Le Cardiopad dans les hôpitaux

Le Cameroun joue ce mercredi son deuxième match de la CAN 2017 face à la Guinée-Bissau avec un… Plus »

Pour l'usage, le concepteur Arthur Zang promet de mobiliser son entreprise, Himore Medical, première société de conception et de fabrication d'appareils médicaux au Cameroun, pour installer et mettre en service ces appareils.

Les districts de santé sélectionnés ne sont pas encore connus. Le choix sera fait par une commission interne du Minsanté. En attendant, le Pr. Samuel Kingué indique que les districts de santé aux besoins importants seront prioritaires. Ensuite suivront ceux ayant un grand nombre de malades, un médecin et des possibilités de télécommunication pour l'envoi des données via Internet à Yaoundé ou à Douala.

Car à en croire le Pr. Samuel Kingué, cardiologue et président de la Société camerounaise de cardiologie, l'appareil permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur. Son originalité provient du fait qu'on peut faire cet enregistrement dans les zones reculées et transférer le signal à distance pour qu'il soit interprété par un cardiologue, dans une grande métropole. Il s'agit de télémédecine. Car l'appareil permettra que des spécialistes apportent des soins à distance à des personnes vivant dans des localités sans cardiologue.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.