Gabon/Cameroun: CAN Gabon 2017 - Les ressortissants Camerounais se mobilisent derrière les lions.

La première journée du groupe A de la CAN 2017 avait accouché deux matches nuls. Malgré le… Plus »

On le voit bien, à Libreville, la mobilisation est totale pour la cause des lions. Il faut espérer que cette ferveur populaire ne soit pas une tempête dans un verre d'eau. Rendez -vous est pris pour ce soir quant il sera 20 heures à Libreville. La balle est dans le camp des Lions.

Au Cap Esterias, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Libreville, province de l'estuaire et commune Akanda, vit une communauté de pécheurs issue de la tribu Benga de la Guinée Equatoriale. Au sein de cette communauté vit une colonie de huit Camerounais qui font dans le petit commerce et la vente de bière. Jacques est originaire de la sanaga maritime et y vit depuis une dizaine d'années. Pour le doyen de cette petite communauté Camerounaise, « Nous sommes préparés pour aller demain au stade Akondje supporter les lions. Notre équipe doit repartir au Cameroun avec le trophée. C'est notre vœu ici au Cap Esterias »

« C'est uns question d'honneur et de fierté nationale » Une mobilisation qui se fait avec un zeste de chauvinisme « Malgré les flottements constaté ca et là dans les performances des lions, il ne faut pas céder au découragement. Nous devons les soutenir. Nous allons jouer notre rôle de 12 eme joueur. Les joueur sont pour la plupart des jeunes qui font le sport de haut niveau pour la première fois, il faut leur donner la chance pour leur imprimer la marque des vrais lions »

Depuis lors en effet, les ressortissants Camerounais des quatre coins du Gabon ont entrepris une mobilisation tout azimut pour soutenir les lions indomptables. Il faut relever le défi d'accompagner l'équipe nationale du Cameroun le plus loin possible dans cette complétion

Le mot d'ordre a été donné à la suite match nul entre le Cameroun et le Burkina Faso samedi 14 janvier « Nous ne devons pas nous décourager par le but du Burkina marqué à la dernière minute ».

