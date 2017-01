Afrique: Algérie-Tunisie (Gr.B-2e j) - "Un match capital pour nous"

Franceville (Gabon) — Le milieu de terrain défensif de l'équipe nationale de football Adlene Guedioura a qualifié mercredi de "capital" le match face à la Tunisie jeudi au stade de Franceville (17h00) comptant pour la 2e journée (Gr.B) de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février).

"Il s'agit d'un match capital qu'il faudra gagner. Le match nul concédé face au Zimbabwe doit nous pousser à se transcender et éviter un deuxième échec qui serait fatal", a indiqué le joueur de Watford (Premier league anglaise) lors d'un point de presse tenu au stade de Franceville.

Pour son entrée en lice dans la compétition, l'Algérie avait été tenue échec par le Zimbabwe (2-2) alors que la Tunisie s'est inclinée face au Sénégal (2-0).

"C'est un derby maghrébin, et dans ce genre de match on doit être plus présents. On doit éviter de se focaliser sur l'adversaire. Nous avons une rencontre à gagner pour relancer nos chances pour la qualification, et on fera tout pour y parvenir ", a-t-il ajouté.

Considéré comme l'un des joueurs les plus capés avec 36 sélections, Guedioura (31 ans) s'attend à un match difficile face à équipe tunisienne dos au mur.

"La Tunisie n'est pas inconnue pour nous. La défaite concédée d'entrée face au Sénégal va leur pousser à tout donner pour réagir contre nous. Nous sommes conscients qu'on a des responsabilités et qu'il faudra relever la tête dès jeudi si nous voulons aller loin dans cette CAN ", a-t-il lancé dans un langage de leader.

Appelé à expliquer le visage terne affiché lors du premier rendez-vous face au Zimbabwe, Guedioura n'a pas voulu s'étaler sur le sujet.

" L'adversaire nous a pressé très haut, ce qui nous a beaucoup gêné pour développer notre jeu. En seconde période, nous avons eu une bonne réaction. Pour le match de la Tunisie, nous allons tenter de rectifier le tir pour s'imposer", a-t-il conclu.

Titularisé lors du premier match face aux " Warriors", Guedioura est en ballottage avec Mehdi Abeid en vue de la rencontre face à la Tunisie.

Dans l'autre match du groupe B, le Sénégal affrontera le Zimbabwe jeudi à Franceville (20h00) avec l'intention de valider son billet pour les quarts de finale avant même le troisième match.