Algérie: Eau potable à Bouira - Des localités isolées bénéficieront bientôt du système des grands transferts

Bouira — Plusieurs localités relevant des communes du Sud, de l'Est et de l'Ouest de la wilaya de Bouira bénéficieront prochainement du système des grands transferts des eaux des barrages de Koudiet Acerdoune et de Tilesdit, a indiqué mercredi le directeur des Ressources en eau, Lahbib Boulenouar.

Selon le constat fait par le directeur du secteur, il y a beaucoup de villages isolés qui souffrent de manque d'eau potable. Ces localités relèvent notamment des communes de Ridane, Maâmoura, Dechmia, Hakimia, Hajra Zarga, Boukram, Zbarbar et Haizer. "Ces localités et communes vont bénéficier prochainement du système des grands transferts, dont le travaux sont en cours de réalisation", a expliqué à l'APS M. Boulenouar.

A propos de la date exacte de la réception de ces projets, le même responsable a estimé que les travaux "avancent à un rythme appréciable", précisant que "la totalité du projet pourra être livrée d'ici à juillet prochain".

Dans le cadre du projet structurant des grands transferts des eaux des barrages de Koudiet Acerdoune (Maâlla) et celui de Tilesdit (Bechloul), beaucoup de communes et villages de l'Est et du Nord ont accès à l'eau potable de manière régulière. C'est le cas notamment pour les municipalités d'Ath Mansour, Chorfa, Aghbalou, El-Adjiba, Ahnif et M'chedallah (Est) (90 000 habitants), alimentées depuis septembre dernier à partir du barrage de Tilesdit pour une enveloppe de sept milliards de DA, a encore expliqué M. Boulenouar.

Il a rappelé qu'en juillet et septembre derniers, sept localités comptant 11000 habitants et qui relèvent des communes de Djebahia, Aomar et Ahl Laksar ont été raccordées également au système des grands transferts.

Mardi, une commission de l'Assemble populaire de la wilaya de Bouira (APW) avait appelé les autorités locales à prendre en charge en priorité les localités rurales isolées relevant notamment des communes du Sud, de l'Ouest et du Nord-ouest en matière d'alimentation en eau potable.

Dans un rapport présenté devant le wali, Mouloud Chérifi, la commission de l'APW a souligné que plusieurs villages isolées relevant des communes Lakhdaria, Maâlla, Guerrouma, Bouderbala ainsi que de Boukram et Zbarbar souffrent d'un "manque criard" en eau potable. Parmi ces localités, figurent notamment Bourebache et Ouled Aissa, relevant de la commune de Lakhdaria et qui comptent 300 habitants.

Les villages Tasselaht comptant 450 habitants, Masmoulat, Takkoucht, Mahoune, ainsi que celui d'Amar Chrif sont actuellement alimentés à partir de sources naturelles, ce qui nécessite leur "prise en charge en priorité", a souligné la commission de l'APW dans son document remis à la presse.

La commune de Maâlla (nord-ouest) a bénéficié du projet de raccordement au système des grands transferts du barrage Koudiet Acerdoune, mais l'opération n'a pas abouti à cause de la vétusté de la conduite principale. Tous les villages de cette municipalité sont alimentés à partir de puits ou de sources naturelles, a expliqué la même commission.

Celle-ci a appelé les autorités de la wilaya a raccorder tous ces villages au barrage Koudiet Acerdoune ainsi qu'à lancer une étude pour raccorder plusieurs autres villages des communes de Zbarbar et Guerrouma comme notamment Ouled Aiche, Souk Tooulata, Ahnif, Bayour, Aghzour, El-Mal, Tibhirine et Al-Zrarga.

D'autres localités relevant des communes de Boukram, Bouderbala, Kadiria, Djebahia et Aomar font face, elles aussi, à des crises récurrentes en matière d'eau potable, a relevé l'APW dans son rapport, appelant les services concernés à engager des opérations de réhabilitation des réseaux d'eau potable (AEP) de ces villages en vue de leur assurer une alimentation régulière.

Réalisé sur les hauteurs de Lakhdaria, le barrage de Koudiet Acerdoune, d'une capacité de 640 millions M3, est destiné à satisfaire les besoins en eau potable de toutes les communes de la wilaya de Bouira notamment celle de l'Ouest, du Nord et du Sud, ainsi que d'autres communes relevant des wilayas voisines (M'Sila et Médéa).

Pour celui réalisé dans la commune de Bechloul, Tilesdit, qui est d'une capacité de 170 millions de M3, il alimente notamment la partite Est de la wilaya ainsi que quelques communes des wilayas limitrophes (Bordj Bou Arréridj et M'Sila).