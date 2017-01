Afrique du Nord: Algérie-Tunisie (Gr B) - "Nous n'avons pas droit à l'erreur"

"Tout le monde est prêt pour cette rencontre importante, y compris le milieu de terrain Mohamed Amine Ben Amor que nous avons réussi à récupérer", a fait savoir le technicien, appelant au passage ses joueurs à faire preuve de "concentration et à éviter les erreurs, individuelles et collectives, commises lors du premier match face au Sénégal".

"Au vu des résultats de la première journée, les deux équipes sont en difficulté. Nous sommes dos au mur d'autant qu'une deuxième défaite serait fatale pour nous. Nous devons absolument réagir et cela passera par une victoire et rien d'autre", a indiqué mercredi le coach de la Tunisie lors d'un point de presse tenu au stade de Franceville.

