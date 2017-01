Sénégal: Infrastructures agricoles et aménagements structurants - Un Dac prévu dans la région de Matam

La région de Matam, à l'image des autres régions, va disposer d'un Dac. Lors de son adresse à la nation, le chef de l'Etat a annoncé que sept autres Dac seront réalisés sur l'étendue du territoire dont un à Matam. Le premier questeur de l'assemblée nationale, Daouda Dia, l'a rappelé aux populations de la commune de Ouro Sidy, dans le département de Kanel, lors de sa tournée dans la région de Matam.

A Ouro Sidy (Matam), les jeunes réclament, entre autres doléances, des emplois. Les femmes souhaitent disposer d'un périmètre maraîcher comme à Wendou Bosséabé. En visite dans la localité, samedi, le premier questeur à l'Assemblée nationale, Daouda Dia, promet de les accompagner jusqu'à la satisfaction de leurs préoccupations jugées « légitimes ».

A l'issue de la finale de cette commune, les populations de cette localité ont exposé leurs doléances au premier questeur de l'Assemblée nationale, Daouda Dia, parrain de la manifestation. Celles-ci sont liées à la réalisation d'un périmètre maraîcher comme à Wendou Bosséabé, à la construction d'un local pour abriter les moulins à mil pour les femmes, à l'emploi des jeunes, à l'électrification du Collège d'enseignement moyen (Cem), à l'adduction d'eau dans certains quartiers excentrés de la commune et à l'édification du mur de clôture du terrain de football. Relativement au périmètre agricole dédié aux femmes, il a promis de faire de son mieux pour que celles-ci puissent en disposer ainsi que du matériel nécessaire. « Nous avons des possibilités de satisfaire ces doléances des femmes. Je me suis engagé à les satisfaire », a-t-il déclaré. Pour l'emploi des jeunes, il a rappelé que l'Etat est en train de mettre en place beaucoup de projets et de programmes en leur faveur. Il s'agit notamment des domaines agricoles communautaires (Dac), initiés dans le Programme national des domaines agricoles communautaires (Prodac), dont l'objectif est d'aider les jeunes à trouver des occupations.

Des doléances jugées légitimes à satisfaire

Le Prodac a pour but de contribuer, a rappelé le député, « à réduire la précarité sociale en milieu rural ». L'objectif de ce programme, dit-il, c'est de répondre à trois préoccupations majeures : une solution à la problématique de l'emploi, un frein à l'exode rural et le désengorgement des pôles urbains notamment Dakar.

Dans sa première phase (2014-2019), il va doter l'intérieur du pays d'infrastructures agricoles et d'aménagements structurants permettant la mise en valeur de grands domaines allant de 1.000 à 5.000 hectares. Pour le cas spécifique de l'extension du réseau électrique au Cem, distant de 3 kilomètres de la commune, le premier questeur, Daouda Dia, a promis de satisfaire ce vœu pieux des élèves de Ouro Sidy. Il n'a pas été insensible à la question relative à l'adduction d'eau de certains quartiers excentrés de la localité qui souffrent d'un manque criant d'eau. Alors que pour la clôture du mur du terrain, il a demandé aux jeunes de lui faire parvenir un devis qui sera soumis aux plus hautes autorités. Quant aux chefs religieux de la commune à qui il a rendu visite au domicile de l'imam du village Thierno Oumar Sall, ils ont sollicité davantage d'appuis dans l'exploitation de leurs périmètres agricoles, des passeports diplomatiques, etc. « Ce sont des doléances naturelles et légitimes.

En effet, nous les transmettons à qui de droit et nous allons les suivre jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites », a-t-il assuré. « Nous avons bon espoir que leurs doléances seront entendues et satisfaites », a insisté le premier questeur. Les guides religieux ont, à l'occasion, exprimé toute leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'Etat et à son gouvernement qui ne ménage aucun effort à appuyer et à moderniser les cités religieuses du pays. Ils ont aussi formulé des prières pour qu'ils puissent réaliser ses ambitions à la tête du pays et pour sa réélection en 2019.

Réhabilitation de la route Ndioum-Bakel : Le président de la République attendu au Nord en début février

Dire que la route nationale n°2 Ndioum-Ourossogui-Kanel-Bakel est dans un piteux état relève d'une lapalissade. Voyager de Ndioum à Bakel en passant par Ourossogui et Kanel est, aujourd'hui, un parcours de combattant à cause de la dégradation très avancée de la route. Rouler sur cet axe requiert donc de la prudence. Les populations habitant cette partie du pays rencontrent d'énormes difficultés pour rallier leurs localités.

Aujourd'hui, le tronçon ne répond presque plus aux critères d'une route nationale. Par endroits, la route a totalement disparu. « Par endroits, ce ne sont pas des nids de poule, mais des trous de rats », ironise un usager. Ce casse-tête va bientôt relever d'un vieil souvenir. Le président de la République est attendu en début février pour la pose de la première pierre pour la réhabilitation de la route nationale n°2 Ndioum-Ourossogui-Kanel-Bakel. Cette information émane du maire de Bokiladji, Alassane Mbaye Thiam, par ailleurs, Conseiller économique social et environnemental (Cese). Il s'exprimait, dimanche, à l'occasion de la première journée culturelle de sa commune, en présence du premier questeur de l'Assemblée nationale, Daouda Dia, parrain de la manifestation. « Nous sommes bientôt arrivés au bout de notre peine. Le chef de l'Etat va procéder à la pose de la première pierre en début février de la route nationale n°2 Ndioum-Ourossogui-Kanel-Bakel », a-t-il déclaré.