Sénégal: La Jeunesse, où va-t-elle ?

Nous vivons, aujourd'hui, des moments de grandes interrogations pour notre société sénégalaise. Qui donc est responsable de la société à bâtir, où va la jeunesse ? Quelles valeurs irradier pour une société moderne et plus humaine ?

« ... On l'a dit et redit, le Sénégal est un pays jeune : 55 % de la population a entre 1 et 19 ans, alors que l'autre composante, 20 à 59 ans constitue les (38 %). Sur les 11 millions de la population, ils sont 42 % à avoir moins de 15 ans alors que 4,2 % a 65 ans et plus. Cette jeunesse a de grands besoins de développement, de consommation, de santé, d'éducation, d'emploi, d'alimentation, et de logement.

S'agissant de l'alphabétisation et de la scolarisation, ils sont 39 % de jeunes ayant 15 ans et +, pour la scolarisation, et 50 % entre 15 et 24 ans en ce qui concerne l'alphabétisation. Concernant toujours la scolarisation 69 % sont dans le primaire, tandis que 17 % fréquentent le secondaire. Ces chiffres n'atteignent pas les normes tracées dans les Omd (Objectifs du millénaire pour le développement), notamment en matière :

- d'élimination de l'extrême pauvreté

- d'éducation primaire pour tous

- d'environnement sain durable

a)- Cette jeunesse dans ses composantes urbaines, périurbaines et rurales est gagnée par la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, subconséquente à celles des familles. Or nous le savons, que de maux, de dégâts, quand les attentes et besoins prioritaires ne sont pas satisfaits, besoins : en alphabétisation, scolarisation, éducation, alimentation, emploi et un environnement favorable somme toute.

Les dégâts qui s'en suivent sont là bien visibles : repères absents, désespoir, banditisme et délinquance, violences, immigrations internes et externes sauvages, scandaleuses, refuge dans l'alcool et la drogue, refuge dans les spiritualités et religions dévoyées, manipulation par les pouvoirs de tous ordres...

Dès lors, et dans un tel contexte où l'on ne perçoit pas clairement la responsabilité des générations actuelles par rapport à celles de demain, que devient la Nation ? et à qui la faute ?

Il est bien vrai que cette jeunesse a des ouvertures où respirer : le sport, le commerce ambulant, la rue, et même la mer et les camps de refugiés, les espaces étrangers où l'on peut « survivre et même mourir » loin des siens, loin des regards accusateurs, et aussi de la honte familiale. Mais est-ce là une vie et une dignité que l'on peut souhaiter et offrir à nos enfants ? Quelle éducation et quelle culture, quel avenir leur offre-t-on pour garantir l'existence d'une nation et patrie dignes ?

b)- Pour vivre, grandir et jouer demain son rôle, la jeunesse a besoin d'être formée, éduquée dans des structures et dans un environnement sains et crédibles que doivent être : la famille, l'école, les mouvements socio-éducatifs. Elle a besoin de Maîtres et de Témoins exemplaires. Parmi ces témoins, il en est un qu'il nous plait de citer demandant que l'on introduise dans les Ecoles et les structures socioéducatives, les valeurs positives de nos traditions africaines : écoutons le :

« En effet, l'observation, même superficielle, de la société sénégalaise actuelle, montre à l'évidence que le Sénégal de nos jours n'a presque plus rien de commun avec ce qui le pays a été jadis, du point de vue des habitudes, des mœurs et coutumes ainsi que de la conduite qui y étaient propres aux hommes.

Le tissus social, sue le plan de la moralité, se rappetit et tend à s'anéantir, avec la disparition des vertus dont l'impact sur le comportement des hommes créait les conditions d'un humanisme fait de sens communautaire, de respect du bien de la collectivité, d'un sens élevé de la solidarité, de la parole donnée, de l'honneur, de la dignité, somme toute, d'une morale sociale dont les composantes dynamiques constituaient les paramètres de la qualité de la vie des sociétés négro-africaines.

Or, il semble aujourd'hui et de plus en plus qu'il n'y a aucun référentiel axiologique déterminant, de manière total, notre comportement. Ceci est surtout sensible au niveau de la jeunesse qui semble si profondément déracinée par les agressions culturelles de toutes sortes que sa quête angoissée de modèles de comportement ou de société, la pousse vers des idéologies ou des visions du monde très éloignées des exigences de son être profond ... » (Allocution de Monsieur François BOB, Secrétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports- 1981).

Approche méthodologique

(Synopsis)

I/ - PROBLEMATIQUE

Il y a un constat flagrant qui fait l'humanité : la rencontre brutale de nos sociétés traditionnelles africaines avec le monde moderne appuyé par les médiats et la mondialisation a eu pour reflet entre autres, la déstructuration de notre tissu social et une crise grave des valeurs entrainant une perte des repères.

Il s'ensuit notamment pour les familles, les structures et les communautés éducatives et les jeunes, une sorte d'obscurcissement et de perte des voies et du sens dans leur direction de vie. L'indiscipline, l'incivisme et les attitudes négatives que l'on déploie çà et là ne sont que la manifestation de cet obscurcissement et cette perte de repères.

Le constat est si grave que tout le monde en appelle à une sorte de sursaut moral et éthique. Il faut restaurer le civisme, les vertus citoyenne et républicaines, à commencer dans les familles, à l'école et dans les structures où se trouvent les jeunes.

Mais dans une société comme la nôtre, traversée par plusieurs modes de vie et de traditions, de conceptions et de visions, quels contenus faut-il donner aux valeurs et vertus qui doivent incarner le civisme et la vie citoyenne ?

Quelles vertus pour une vie citoyenne au 21ème siècle et comment les transmettre ? Comment éduquer aux valeurs ? Donc, au-delà de la transmission des savoirs et des techniques devenue difficile en raison des évolutions scientifiques et culturelles, il y a la transmission des valeurs devenue aussi difficile. La forte demande de sens, la forte recherche d'identité et de racine n'ont d'égale que les difficultés soulevées par l'éducation aux valeurs : savoir les discerner, les repérer, savoir les dire, oser les transmettre et communiquer, apprendre à les recevoir et les vivre.

La question est, comment éduquer à la citoyenneté, comment donner le goût de la démocratie, comment éduquer aux droits de l'homme, comment ouvrir à l'autre dans la tolérance et la paix ? La question posée renvoie à la définition de programmes d'éducation civiques et la formation d'enseignants. Mais, il faut aller au-delà d'un enseignement ou d'une éducation formaliste et moralisatrice. Pourquoi ? Parce qu'éduquer à la citoyenneté, c'est éduquer à la liberté, à la solidarité, au partage : c'est ouvrir à plus que soi, apprendre le libre-choix ; c'est éduquer à l'intériorité qui est, donner le goût de la recherche de la vérité.

Une telle vision appelle la pratique d'une pédagogie autre que la contrainte, la simple transmission : il en faut une autre : celle du contrat, de la négociation qui responsabilisent, d'une part, la pédagogie de l'accompagnement, de l'éveil qui soutient et accueille les talents, les attentes, d'autre part. Cette pédagogie, mieux, ces pédagogies, s'appuieront sur l'environnement et le vécu quotidien du monde, des pays. Le moi, le Monde, Dieu ; ou encore le soi, la Famille, la Société, la Nature, l'Absolu ; elles devront également tenir compte des multiples dimensions de l'être : le sensible, l'intellect, le moral ou le spirituel, « la culture, l'éducation qui garantissent l'humanisation de la personne et de la société - et c'est cela, l'objet de l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs - reposant sur des autosuffisances, des vigilances et des dimensions à acquérir :

- Autosuffisance : c'est-à-dire :

1. Une pensée

2. Une organisation

3. Une technique

- Vigilances, c'est-à-dire

attention à :

1. La santé physique

2. La santé morale et spirituelle

3. L'Esprit de créativité

- Dimensions, c'est-à-dire

recherche de :

1. La profondeur (raison, liberté, amour)

2. La largeur (sociabilité, solidarité)

3. La hauteur (transcendance, absolu)

L'éducation aux valeurs, le savoir ou l'apprendre à - vivre - ensemble est devenue aujourd'hui une priorité dans un monde de mondialisation et de compétitions.

II/- APPROCHE

METHODOLOGIQUE

L'éducation aux valeurs, c'est donc :

- des connaissances et des savoirs à sélectionner, à choisir et élire, puis à vivre et à pratiquer,

- une pédagogie particulière : celle de la négociation et du contrat, celle de l'écoute des attentes et aptitudes, de l'accompagnement et éveil,

- Elle se propose d'accompagner l'être dans son intégralité humaine : le moi, le monde et l'absolu ou Dieu.

L'éducation aux valeurs,

c'est aussi l'éducation

du citoyen :

1/ L'homme capable :

- d'avoir une idée, de l'organiser et d'avoir une technique pour l'appliquer,

- de se donner des exigences de santé physique, intellectuelle et morale, d'esprit et de créativité ;

- de se déployer sur toutes ses dimensions humaines : hauteur, largeur et profondeur, c'est-à-dire l'absolu, la solidarité, la raison, la liberté et l'amour.

2/ L'Homme libre et responsable :

- à éduquer à la liberté responsable de la personne :

- à qui on donne le goût de la justice

- à qui on donne le goût, le sens de l'égalité, de la solidarité et du partage,

- à qui on apprend le libre choix qui n'est point libertinage, et qu'on éduque à l'intériorité,

- à qui on donne le goût de la recherche de la vérité.

Ce citoyen est pluridimensionnel. C'est un être relié, en rapport avec son moi, son voisin, sa région, son pays, le monde. Il se déploie selon deux registres, celui de la connaissance et celui de l'action ou de la participation. Il agit et juge enfin à partir de sa vision de l'univers et du Monde.

Une éducation aux valeurs, c'est enfin des objectifs qu'on définit : être capable d'avoir telle attitude, tel comportement, vivre de telle ou telle façon, c'est des contenus de formation et d'éducation liés à l'âge avec des modules et des outils... »