Sénégal: Casamance - Cap Skirring, une station balnéaire à la recherche de la gloire perdue

La fermeture de plusieurs hôtels au Cap Skirring a sérieusement déteint sur l'activité touristique. Les artisans vivent aujourd'hui des moments difficiles faute de touristes. Mais la situation est surtout aggravée par l'ouverture des résidences de plus en plus nombreuses.

Dans les rues du Cap Skirring, la principale zone touristique de la Casamance, Abdou Khoudoss dit « Baye Fall » est en train de devenir une icône. Avec sa tenue bariolée, lunettes fumées, un gros collier autour du cou, le bonhomme traine son pousse-pousse en noir et blanc sur lequel il vend du café Touba. Il a lui-même rebaptisé cela en « café Touba original ». Souriant et très taquin, « Baye Fall » ne refuse jamais une photo à un touriste qui l'aborde en pleine rue. Au Cap Skirring, il a très vite conquis les cœurs.

Pourtant, le vendeur est arrivé nouvellement au Cap, en provenance de Saly Portudal, l'autre site touristique situé sur la Petite Côte, dans le département de Mbour, où il a séjourné pendant sept ans. « J'étais à Saly Portudal, mais je suis arrivé au Cap Skirring, sur ordre de mon marabout, il y a tout juste deux mois. Ici, les gens sont bien, on m'a très vite adopté. J'ai même rencontré des touristes que je connaissais à Saly », explique le jeune talibé mouride. Seulement, cette bonne humeur d'Abdou Khoudoss contraste bien avec la situation qui règne dans cette zone touristique.

Aujourd'hui, Cap Skirring n'est plus que l'ombre de lui-même avec la fermeture de la plupart des hôtels, au cours de ces dix dernières années. L'épidémie à fièvre hémorragique du virus Ebola, la politique de visa adoptée pendant un certain temps par le gouvernement et la liste rouge du quai d'Orsay interdisant aux citoyens français de se rendre en Casamance sont autant de facteurs qui ont donné un coup de frein à l'activité touristique. Excepté le Club Méditerranée, tous les grands hôtels comme Savana, Royal Cap, Hibiscus, Kabrousse, Maison Bleue ou Alizées ont mis la clé sous le paillasson.

Le galeriste Mamadou Dieng regrette bien cette période faste où au Cap Sikiring « tout marchait bien » durant les mois de novembre et décembre. Lui qui a séjourné à Saly, à Nianing avant de s'installer au Cap Skirring, est inquiet de la situation dans laquelle est plongé le site touristique. « Jusqu'en 2002 et 2005, l'activité touristique marchait bien ici, mais c'est surtout en 2012 que les choses ont commencé à se détériorer. Si on n'y prend garde, Cap risque de devenir comme Saly », alerte cet artisan. Mais Mamadou Dieng n'est pas le seul à s'inquiéter de la situation actuelle du Cap Skirring.

« C'était la période faste »

La plupart des vendeurs qui connaissent le site vivent des heures difficiles. « Cap n'est plus ce qu'il était auparavant », fulmine la commerçante Adjaratou Ndèye Maty Faye. Cette pensionnaire du village artisanal a vécu des moments bien meilleurs que cette période. « Quand le tourisme marchait bien ici, je ne faisais ici que dix jours pour épuiser mon stock et je repartais à Dakar pour en chercher au marché Sandaga. C'était la période faste », soutient la bonne dame.

La période faste, c'était quand les hôteliers organisaient, à tour de rôle, des visites dans le village artisanal et quand les produits étaient facilement écoulés. « Les touristes ne viennent ici que par hasard. Parfois, ils tombent sur notre enseigne et entrent dans le village. Dans d'autres cas, c'est pour chercher une connaissance tout simplement », relève l'horloger Serigne Sèye.

Aujourd'hui, le Club Méditerranée qui reste le seul établissement encore ouvert n'organise plus des visites pour ses clients. Une politique mal vue par les artisans de Cap Skirring. « Pourtant, cet hôtel organise le plus souvent des soirées africaines deux fois dans la semaine. Certains artisans sont sélectionnés pour exposer, mais nous pensons que ce n'est pas une bonne solution », regrette l'horloger. Mais pour Alfred Kâ, le chef de village de Cap Skirring, le problème de fond reste l'existence des résidences qui tuent à petit feu l'activité touristique. « Aujourd'hui, s'il y a 200 touristes qui descendent à l'aéroport, les 100 vont dans les résidences, parce que beaucoup de touristes qui connaissent la zone y ont acheté des maisons qu'ils transforment en résidence. C'est un vrai gâchis », regrette le chef de village.

Pour ce retraité qui s'est installé au Cap Skirring depuis plus d'une trentaine d'années, les résidences restent la cause principale de la perte d'emploi de beaucoup de jeunes. Car, selon lui, les excursions que les jeunes organisaient sont faites maintenant par les toubabs eux-mêmes. Face à cette situation, les artisans du Cap estiment qu'il est temps que le gouvernement réagisse en incitant les privés à construire des hôtels sur le site, mais aussi en réglant le grand problème des résidences. Cela permettrait à Baye Fall, le vendeur de café Touba, et à plusieurs autres jeunes artisans de pouvoir tirer leur épingle de l'activité touristique au Cap Skirring.

Avec 15.000 âmes comme population : Le casse-tête de l'eau au quotidien

Cap Skirring est né presque en même temps que le Club Méditerranée en 1973. Le village était surtout une cité dortoir que les responsables du groupe hôtelier français avaient construit pour les travailleurs. Au fur des années, des populations s'installent sur le site et créent des activités commerciales. La cité est devenue un village de l'ancienne communauté rurale de Diémbering. Faisant partie des premières personnes à s'installer sur le site en tant que travailleur, Alfred Kâ est aujourd'hui le chef de village. « Au Cap, on dénombre aujourd'hui 13 ethnies composées essentiellement de Diolas, de Peuls, Mandingues, Manjacks, Sérères, Bambaras, Mancagnes, Papels.

Au dernier recensement fait en 2014, la population était évaluée à environ 15.000 âmes », explique le chef de village. Cap Sikirring dispose d'infrastructures de base telles qu'un poste de santé, une maternité, deux écoles primaires et un Cem.Mais depuis longtemps, le village est confronté à un sérieux problème d'approvisionnement en eau. Le liquide précieux manque terriblement dans le village. Les populations continuent à s'approvisionner en eau à partir des puits. Souvent, des Peuls puisent cette eau qu'ils revendent aux populations moyennant 100 FCfa le bidon de 20 litres. « Dans cette situation, on ne dispose jamais d'assez d'eau dans nos maisons pour se laver, faire le linge ou les travaux domestiques », signale Alfred Kâ. Mais le chef de village est optimiste quant à la résolution de ce problème sous peu. Actuellement, les responsables des sociétés en charge de la question sont en train, selon lui, de rechercher les points d'eau afin d'y implanter des forages.