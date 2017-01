Algérie: Intempéries - 34 routes nationales et 64 chemins de wilayas obstrués à travers le territoire national

Alger — Trente-quatre (34) routes nationales (RN) et 64 chemins de wilayas (CW) sont obstrués et bloqués à la circulation, à travers le territoire national, suite à l'amoncellement de la neige, indique mercredi la Gendarmerie nationale, dans un communiqué.

Les wilayas concernées sont Bouira, Tizi-Ouzou, M'Sila, Djelfa, Tissemsilt, Skikda, Constantine, Mila, Bejaia, Jijel, Batna, Guelma, Sétif, Bordj-Bou-Arreridj et Souk-Ahras, précise la même source, dans un point de situation arrêté à 6H00.

Dans la wilaya de Bouira, il s'agit de la RN15, reliant Bouira à Tizi Ouzou, au Col de Tirourda (commune d'Aghbalou), de la RN33, reliant Bouira à Tizi-Ouzou, à hauteur de Tikajeda (commune d'El-Asnam) et de la RN 30, reliant Tizi- Ouzou à Bouira, au Col de Tizi N'Koulène (commune de Saharidj).

La RN 62, reliant Sour-El-Ghozlane à Dechmia, à hauteur du douar El Hamadia (commune de Dechmia) ainsi que la RN14, reliant Bordj-Okhriss à Taguedit, (commune de Bordj-Okhriss) sont également impraticables ainsi que plusieurs CW de cette wilaya.

A Tizi-Ouzou, le même constat est enregistré au niveau de la RN 15, reliant cette ville à Bouira, au Col de Tirourda (commune d'Iferhounène), de la RN 33, reliant ces deux wilayas, à hauteur du village Assoul (commune d'Aït Boumahdi) et de la RN 12, reliant Tizi-Ouzou à Bejaia au lieu-dit Tamlihet (commune de Yakourène).

A M'Sila, les usagers de la RN 60, reliant M'Sila à Bordj Bou Arreridj, à hauteur du village Theniat (commune de Ouanougha), ne peuvent y accéder, en raison des chutes de neige. De même que ceux de la RN 89, reliant M'Sila à Djelfa, à hauteur du douar d'El-Anag (commune de Djebel Messaad).

A Djelfa, deux axes de la RN 01 sont impraticables: celui reliant Médéa à Djelfa, au lieu-dit Boudhir (commune d'Aïn Maabed) et celui reliant Laghouat à Djelfa (commune d'Aïn El Ibel).

Le CW 165, entre les communes de M'Liliha, Sidi Baizid et Dar Chioukh, relevant de la même wilaya, est également inaccessible, précise la Gendarmerie nationale.

Même situation à Aïn-Defla, s'agissant de la RN 65, reliant El-Hassania à Theniet-El-Had (Tissemsilt), dans la circonscription communale d'El-Hassania et du CW 15, reliant Belaas à Bathia, à hauteur du village Ben-Baâtouche (commune de Belaas).

A Tissemsilt, la RN 65, reliant Theniet-El-Had à El-Hassania (Aïn-Defla), dans la commune de Theniet-El-Had ainsi que le CW 05, reliant Theniet-El-Had à Sidi-Boutouchent (commune de Theniet-El-Had) sont bloqués par les chutes importantes de neige.

A Skikda, c'est la RN 03, reliant Skikda à Constantine (commune d'Aïn Bouziane) qui est hors d'usage, de même que le CW 33, reliant Ouled-Hebaba à Skikda.

A Constantine, des axes des CW 04, 115 et 53 sont coupés à la circulation routière alors qu'à Mila, la RN 77A, reliant cette wilaya à Jijel, dans la circonscription communale de Tassadane-Haddada, est également impraticable.

Même situation s'agissant de la RN 77, reliant Mila à Jijel (commune de Tassadane-Haddada), de la déviation des poids lourds, reliant Mila à Sidi Khelifa (commune de Sidi Khelifa) ainsi que pour la RN 105, reliant Mila à Jijel (commune de Tessala-Lamtai).

L'amoncellement de neige dans cette wilaya a, en outre, paralysé les CW 05Bis, 01, 152, 07, 135A, 115 et 03.

Il en est de même pour la RN 26 A, reliant Bejaia à Tizi-Ouzou, au Col de Chellata, pour la RN 106, reliant Béjaïa à Bordj-Bou-Arreridj (commune de Boudjellil) ainsi que pour la RN 12, reliant Bejaia à Tizi-Ouzou (commune d'Adekar), la RN75, reliant Bejaia à Sétif (commune de Barbacha) et la RN 74, reliant Bejaia à Sétif (commune de Béni-Maouche).

Dans la wilaya de Jijel, sont impraticables la RN 77, reliant cette ville à Sétif, à hauteur des mechtas Sekata, commune de Texenna et Tamantout (commune de Jimla), la RN 77A, reliant Jijel à Mila (circonscription de Jimla) ainsi que la RN 105, reliant Jijel à Mila (commune de Jimla).

A Batna, la RN.172, reliant Batna à Khenchela (commune de Ichmoul), la RN 87, reliant Batna à Khenchela (commune de Oued-Taga) ainsi que les CW 160, 08, 45 et 15, sont impraticables.

La wilaya de Guelma est, quant à elle, inaccessible via la RN 81, reliant Guelma à Souk-Ahras, la RN 162, entre les communes de Guelma et Badjarah et via les CW 123, 33, 01, 111 et 27.

Même état des routes à Sétif, au niveau de la RN 77, reliant cette wilaya à Jijel (communes d'Aïn-Sebt et Beni-Aziz), de la RN 77A, reliant Sétif à Mila, (communes de Tachouda et El-Eulma) et de la RN 74, reliant Sétif à Béjaia (communes de Beni-Ouartilane, Aïn-Legradj et Beni-Chebana).

De même qu'au niveau de la RN 75, reliant le village Takouka à la ferme Boukahoula (communes d'Aïn-Abessa et Tata-Ifacène) et de la RN 09, reliant Sétif à Béjaïa, (communes de Amoucha, Tizi-N'Bechar et El-Ouricia).

A Bordj-Bou-Arreridj, sont inacessibles la RN 76, reliant Bordj-Bou-Arreridj à Sétif (commune de Bordj-Zemmoura), la RN106, reliant Theniet-En-Nasr à Béjaïa (commune de Theniet-En-Nasr) et les CW 44, 43, 42 et 41.

A Souk-Ahras, la RN 20, reliant le poste de transit d'El Fouid au Col d'El-Amad (commune d'Ouled Driss), la RN 82, reliant Ouled-Driss à Bouhadjar (El-Tarf) dans la commune d'Ouled Driss ainsi que la RN 81 entre les communes de Sedrata et Aïn-Soltane, sont inaccessibles.

Suite aux conditions climatiques caractérisant ces derniers jours plusieurs régions du pays, "un dispositif a été déployé sur l'ensemble des axes routiers bloqués à la circulation routière, pour porter aide et assistance aux citoyens et réguler la circulation routière, alors que les travaux entamés pour rouvrir les routes par les autorités administratives locales se poursuivent", précise la Gendarmerie nationale.

Un numéro vert (10.55) est mis à la disposition des usagers de la route "pour toutes orientations", conclut cette institution, invitant ces derniers à consulter le site web "Tariki", lequel indique un état actualisé des routes.