Afrique: CAN-2017 (1ère journée) - Bilan mitigé pour les sélections arabes

Alger — L'Algérie, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie, les quatre représentants arabes en Coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 n'ont enregistré aucune victoire à l'issue de la première journée de la compétition qui se déroule au Gabon (14 janvier-5 février).

Le bilan de ces quatre équipes arabes est plutôt mitigé avec deux nuls pour l'Algérie face au Zimbabwe (2-2) et l'Egypte contre le Mali (0-0) et deux défaites essuyées par la Tunisie devant le Sénégal (0-2) et le Maroc face à la RD Congo (0-1).

Les Verts ont évité de justesse la défaite face à la surprenante équipe des Warriors qui a mené au score jusqu'à la 82e minute avant que Mahrez, le meilleur joueur africain 2016, n'égalise.

Les hommes de Georges Leekens sont désormais dos au mur et le match de jeudi contre la Tunisie s'annonce explosif et décisif pour la suite de la compétition.

De son côté, l'Egypte, recordman de victoires avec sept coupes, s'est contentée d'un nul vierge face au Mali (0-0) .

Les Pharaons, de retour à la compétition après une longue absence qui remonte à 2010 en Angola, n'ont pas convaincu contre une bonne équipe du Mali bien en place et qui méritait mieux que le nul.

Les hommes de Cuper qui aspirent à jouer les premiers rôles, voire renoué avec les consécrations, se doivent de montrer un meilleur visage dès le prochain match contre l'Ouganda, battu par les Black Stars du Ghana (0-1), leaders du groupe D, dans l'autre match.

Le Maroc et la Tunisie, les deux autres sélections maghrébines, sont passés complètement à côté de leur sujet lors de leur première sortie officielle en s'inclinant devant respectivement la RDC et le Sénégal.

Si les Aigles de Carthage ont survolé la deuxième période contre les Lions du Sénégal, dimanche, ils n'ont pas réussi à recoller au score et doivent batailler ferme, jeudi contre les Verts, pour ne pas compromettre leurs chances de qualification au second tour.

Les Lions de l'Atlas du Maroc ont perdu, eux, contre le cours du jeu face aux Léopards de RDC et doivent se remettre en question et gagner leur deuxième match. Les protégés d'Hervé Renard sont déjà sous pression et un autre faux pas est synonyme d'élimination précoce pour le Maroc.