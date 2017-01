Algérie: Filière dattes - L'introduction des nouvelles technologies agricoles recommandée à Bechar

Bechar — L'introduction des nouvelles technologies agricoles pour le développement de la production de dattes parallèlement à la capitalisation du savoir-faire ancestrale en la matière est des solutions préconisées par les techniciens locaux de la direction des services agricoles (DSA) pour une prise en charge des 62 oasis de la wilaya de Bechar.

Ces oasis, localisées à travers les berges des oueds des 21 communes de la wilaya et qui s'étendent sur une superficie globale de 4.509 hectares totalisant 657.850 palmiers dattiers, passent aussi pour être des espaces naturels, culturels, économiques et surtout touristiques, d'où l'intérêt de leur valorisation et prise en charge conséquente dans le cadre du développement durable, selon un exposé sur la situation de ces oasis présenté mercredi à la quatrième session ordinaire de l'assemblée populaire de wilaya (APW) .

Ces oasis, dont la plus importante est celle du chef-lieu de la commune de Taghit où l'on recense 115.200 palmiers dattiers dont 58.500 productifs et qui produisent annuellement 11.700 quintaux de dattes de plusieurs espèces, ont fait l'objet de plusieurs opérations et programmes de revalorisation agricole dans le but de leur développement et pérennisation, a-t-on signalé.

Il s'agit notamment de la réalisation depuis 1995 à ce jour de 67.885 mètres linéaires de réseaux d'irrigation traditionnelle (Seguia), de 85 bassins d'irrigation d'une capacité chacun de 50 m3, le curage de 36 puits traditionnels, la concrétisation aussi de 836 mètres linéaires de réseaux d'irrigation modernes et la réhabilitation de 2.620 foggaras, un système d'irrigation ancestral très répandu dans le Sud-ouest du pays, ont révélé les techniciens de la DSA.

Outre ces opérations, il a été procédé par les services techniques de la DSA à la réalisation d'un projet de brise vents sur 86.659 mètres linéaires pour la protection de ces oasis, en plus du traitement de plus de 140 hectares (lutte contre les mauvaises herbes et autres végétaux nuisibles aux palmiers dattiers) et de la réhabilitation de 14.783 mètres linéaires de parcours agricoles au niveau de ces 62 oasis, ont-ils ajouté.

Ces réalisations ont permis à 300 agriculteurs activant au niveau de ces espaces agricoles de réaliser de "bons" résultats en matière de production de dattes, grâce aussi aux campagnes de lutte contre les maladies du palmier dattier, à savoir le Boufaroua, le vers des dattes et surtout le Bayoud, ont expliqué ces techniciens.

C'est surtout la réalisation d'un réseau électrique de 10 km au profit de huit (8) oasis et de 41 km de pistes agricoles qui a permis une amélioration de la prise en charge de ces sites agricoles au niveau de neuf (9) communes relevant de la wilaya de Bechar et de la wilaya déléguée de Béni-Abbès.

Les variétés de dattes les plus répandues dans ces oasis sont le Feggous, Ahartane, Ghars, Retbi, H'mira, Cherka,Timliha et Khalt, dont la production constitue un apport nutritif et économique très important pour de nombreux agriculteurs de la région qui doivent être soutenu pour le développement et la modernisation de la filière dattes dans la région, comme recommandé par les techniciens spécialisés de la DSA au cours de cette session de l'APW.