Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: CAN-2017 - RDC-Cote d'Ivoire, duel entre deux gardiens de Mazembe

Les Léopards de la RDC croisent les Eléphants de la Côte d'Ivoire, vendredi 20 janvier, au stade d'Oyem, en match de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2017.

Cette rencontre consacrera également le duel entre deux portiers du TP. Mazembe, à savoir: Matampi Vumi et Sylvain Gbohouo.

Le gardien congolais a été impérial lors du match de la première journée, lundi 16 janvier, face au Maroc (1-0).

Le second, Ivoirien Sylvain Gbohouo était à la cage lors du match de l'ouverture du groupe C entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Cette rencontre s'est soldée sur le score de zéro but partout.

Pour le manager de Mazembe, Frédéric Kitengie Kikumba, cette réalité fait la fierté du TP. Mazembe:

«Ce qui est comme une première est que nous avons deux gardiens internationaux et qui sont chacun titulaire dans son équipe nationale. Et nous, en tant que Mazembe, nous aimerions bien qu'ils nous fassent des matches sans encaisser le moindre but. Mais, en tant que Congolais, Sylvain fasse quand-même une petite erreur [rire] pour aider notre équipe nationale. Mais sinon, on est derrière tous les deux».

La RDC occupe la première place du groupe C devant le Togo et la Côte d'Ivoire (1 point). Le Maroc ferme la marche avec zéro point.