Angola: Le ministre namibien des Mines et d'Energie visite Calueque

Calueque (Angola) — Une délégation namibienne conduite par le ministre des Mines et d'Energie, John Mutorva, en visite en Angola, a été reçue mercredi par le gouverneur de la province de Cunene (sud), Kundi Paihama, dans la localité de Calueque, municipalité d'Ombadja.

La délégation, qui comprend des techniciens des entreprises Nampawaer et Namwater, s'est entretenue avec le gouverneur en présence des ministres angolais d'Energie et des Eaux et de l'Agriculture, João Baptista et Marcos Nhunga, respectivement.

Les deux délégations interministérielles, qui vont procéder au lancement du projet transfrontalier d'approvisionnement en eau, visiteront également le barrage hydrique de Calueque, et l'endroit où est développé actuellement, dans la même localité, un projet agroindustriel.

Située à environ 192 kilomètres au nord-est de la ville d'Ondjiva, chef-lieu de la province de Cunene (extrême-sud et frontalière avec la République de Namibie), la localité de Calueque est actuellement considérée comme le grenier de la région à cause de sa ceinture verte et de la pêche artisanale.