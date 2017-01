Sénégal: CAN 2017/Aliou Cissé - « Nous aurons un adversaire difficile à manœuvrer »

Tombeur de la Tunisie (0-2), le Sénégal est le grand gagnant de la première journée du groupe B de la CAN 2017. En réussite offensivement dans la première demi-heure, les Lions ont ensuite fait bloc pour maintenir cet écart, synonyme de vrai pas vers les quarts de finale. Attention tout de même à ne pas s'y voir trop tôt, alors que le Zimbabwe se profile.

« Nous savons tous que ce sera un match difficile contre le Zimbabwe, mais nous sommes le Sénégal, et nous avons un statut à défendre, a indiqué le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé en perspective de la deuxième sortie des Lions, contre les Warriors du Zimbabwe. Le Sénégal a bien préparé la rencontre prévue ce jeudi même si les médecins ont eu beaucoup de travail », a affirmé le technicien sénégalais. « Nous aurons un adversaire difficile à manœuvrer, et pour arriver à la CAN 2017, ils ont éliminé de grandes nations », a rappelé le sélectionneur, selon qui sous-estimer l'équipe zimbabwéenne tiendrait d'une « faute professionnelle ». L'équipe nationale zimbabwéenne « allie beaucoup de qualités, c'est une équipe qui va très vite et elle allie de grandes qualités physiques », a résumé Aliou Cissé.

Après sa victoire initiale face à la Tunisie, le Sénégal a confirmé son statut de favori pour la qualification en quarts de finale de la CAN 2017. Pleins de maîtrise technique, et d'intelligence tactique, les coéquipiers de Sadio Mané ont livré une prestation aboutie face aux Maghrébins et sont en pole position avec leurs trois points.