Sénégal: CAN 2017 - Moussa Konaté « Cela va être dur »

Tout comme certains de ses coéquipiers présents à la CAN 2017, Moussa Konaté ne voit pas le Sénégal l'emporter facilement face au Zimbabwe. Pour l'attaquant des Lions de la Téranga, cette rencontre sera l'une des plus difficiles pour son pays.

«Contre le Zimbabwe, on sait que cela va être dur. Ce sera un des matchs les plus compliqués. Mais on a une équipe qui sait défendre et attaquer. Alors, on va jouer sur nos valeurs et voir ce que ça va donner à la fin de la rencontre. Notre équipe peut gagner contre tout adversaire. On a une équipe et un groupe qui a beaucoup de potentiel », a-t-il confié à Wiwsport.

Même s'il est sur le banc, Moussa Konaté reste et restera serré derrière ceux qui seront sur le terrain. Pour lui, ce n'est pas son cas qui est plus important mais toute l'équipe.

« Ce n'est pas parce que Moussa Konaté est sur le banc que l'équipe ne va pas faire la différence. Le plus important, c'est que l'équipe du Sénégal gagne. Que ce soit moi, Moussa (Sow), Mame (Biram Diouf) ou Famara (Diédhiou), on est tous unis derrière le même objectif. On encourage celui qui est sur la pelouse et cela fait notre force. C'est ce qui nous fait avancer. Chacun de nous a ses qualités et nous allons tout faire pour jouer à notre meilleur niveau ».