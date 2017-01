Nigeria: L'ONU souligne la nécessité de protéger les civils après l'attaque d'un camp de déplacés

Au moins 52 personnes ont été tuées, dont six humanitaires de la Croix-Rouge locale, et 120 autres… Plus »

M. Fontaine, pour sa part, a réaffirmé la détermination de l'UNICEF à fournir une assistance à plus de quatre millions d'enfants et à leurs familles dans la région.

« Une comptabilité complète doit avoir lieu afin que les causes soient connues et que des mesures puissent être mises en place pour s'assurer que cela ne se reproduise jamais », a déclaré le Haut-Commissaire.

Une grande partie des 1,7 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays ainsi que les agences humanitaires sont toujours confrontées à des problèmes de sécurité en raison de la poursuite des affrontements entre les forces de sécurité gouvernementales et les insurgés dans le nord-est du Nigéria. L'accès humanitaire à Rann est difficile en raison de l'insécurité et du mauvais état des routes.

Selon des premières informations en provenance de Rann, situé dans la région de Kala Balge, dans l'Etat de Borno, plus de 50 personnes ont été tuées, dont six travailleurs humanitaires, lorsque l'attaque s'est produite mardi matin lors d'une distribution de nourriture dans le camp.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont exprimé leur choc et leur préoccupation suite à l'attaque meurtrière sur le camp pour personnes déplacées de Rann, dans le nord-est du Nigéria.

