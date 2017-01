Mali: Michaëlle Jean condamne fermement l'attentat de Gao

Un kamikaze a tué au moins 40 ex-rebelles et membres de groupes armés pro-gouvernementaux à Gao en… Plus »

"La Francophonie demeure pleinement mobilisée, aux côtés des autorités maliennes, pour mener ce combat contre le terrorisme", a-t-elle ajouté, rappelant les engagements pris à ce sujet par les chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion du XVIe Sommet de la Francophonie, tenu les 26 et 27 novembre 2016, à Antananarivo (Madagascar).

Selon la Secrétaire général de l'OIF, "cette attaque terroriste, qui intervient quelques jours après la tenue à Bamako du Sommet Afrique-France consacré notamment à la sécurité et à la stabilité du pays, vise à bloquer la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali".

"Je tiens à exprimer mes sincères condoléances et la solidarité de toute la Communauté francophone aux familles des victimes ainsi qu'aux autorités maliennes, durement éprouvées par ces actes de barbarie et de terreur", a déclaré Michaëlle Jean.

Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé un deuil national de trois jours à la suite de cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire récente du pays, et son ministre de la Défense, Abdoulaye Idrissa Maïga, devait se rendre le même jour à Gao.

Dakar — La Secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, condamne très fermement l'attentat-suicide qui a visé, ce mercredi un camp militaire à Gao, au Nord du Mali, et fait une quarantaine de morts et de nombreux blessés.

