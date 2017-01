Burkina Faso: Véhicules de transport en commun - Limitation de la vitesse à 90 km/h

Le lancement officiel du contrôle technique des limiteurs de vitesse a été effectué le mardi 17 janvier 2017 au Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama.

Cette mesure vise à réduire la limitation de la vitesse à 90 km/h après l'accident de Wahabou qui avait provoqué l'émoi. Les autobus et minibus devront se soumettre à cet exercice pour être en conformité avec la loi.

On se souvient de l'accident Wahabou sur la nationale 1 qui avait fait 24 morts et 39 blessés dont 26 graves.

Suite à ce drame, d'importantes mesures au niveau du transport interurbain de passagers ont été prises : parmi elles, la décision de limitation de la vitesse, le contrôle des temps de conduite et de repos et l'interdiction du transport mixte.

Cela s'est matérialisé par un arrêté du ministère de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure (MATDSI) qui a prévu dans ses dispositions finales une période transitoire de 6 mois pour sa mise en application.

Après l'adoption de ce texte, une série d'actions de sensibilisation a été entreprise par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama, et celui en charge du MATDSI, Simon Compaoré.

Dans la même veine, des visites de sociétés de transport en commun ont été effectuées ainsi que des contrôles des forces de l'ordre sur des axes comme la RN1 et la RN4.

L'inspection des véhicules équipés de limiteur de vitesse va consister en : un contrôle documentaire, une vérification du dispositif de limitation de vitesse et de son bon fonctionnement.

En cas d'essai concluant, un certificat de visite périodique est délivré au transporteur. Le contrôle de la limitation de la vitesse qui est effectué par le CCVA coûte 5000 F.

Au cours de la cérémonie, un car de la compagnie Rakiéta a donné l'exemple en passant sur la bande de contrôle de la limitation de la vitesse. « Quand le véhicule arrive sur le banc du CCVA, il accélère comme s'il roulait normalement en ville.

Il atteint la vitesse maximum de 90 km/h, et nous le vérifions au niveau de notre tableau numérisé », nous a expliqué l'ingénieur expert en control automobile Ibrahima Diakité.

Pour le directeur général du CCVA, Bamba Kanvaly, l'équipement est disponible et ils attendent les transporteurs. « Nous n'installons pas de dispositifs dans les véhicules, mais sur le marché il y a trois entreprises qui s'en chargent.

Sont concernés par le contrôle à notre niveau les véhicules de transport de personnes de plus de 50 places, de 30 et 50 places et plus tard il y aura les camions », a-t-il dit.

Selon le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama, la cérémonie du jour est le couronnement d'une série d'activités entamées depuis 6 mois. « Il fallait un dispositif de contrôle, ce dernier a été installé par le CCVA, et nous sommes là pour son inauguration.

Tous les cars du Burkina Faso doivent passer par ici. Ne pas avoir ce document va empêcher d'avoir la carte de la visite technique désormais. Nous sommes en discussions, et allons donner 3 mois maximum pour que les transporteurs soient en règle », a-t-il précisé.

A en croire un membre de la Fédération des transporteurs routiers du Burkina, Mamadou Barry, ils accueillent cette mesure et y adhèrent.

« La seule inquiétude, c'est l'excès de ralentisseurs, qui sont au nombre de 172 par exemple sur l'axe Ouaga-Bobo.

Si on doit limiter la vitesse à 90 km/h et franchir tous ces dos d'ânes on en aura pour 9h à 10h, et les passagers seront les premiers à s'en plaindre. Nous allons respecter la mesure néanmoins », a-t-il conclu.