Madagascar: Basketball / Fédération - L'élection aura bien lieu le 27 janvier

Désarroi et débandade à Antananarivo après l'annonce de l'éventuelle rupture totale… Plus »

Trois candidats sont en course à la présidence d l'instance de l'ovale en l'occurrence le président sortant, Marcel Rakotomalala, le président sortant de la ligue d'Analamanga, Fenohasina Rakotomalala et l'ancien capitaine des Makis Santoni Ismaël Rakotomanga.

Les modes de scrutin se feront par poste pour les membres de bureau et élection à la majorité relative pour les autres membres du comité exécutif. Coïncidence, l'élection de la fédération de basketball et celle du Malagasy Rugby se tiendront le même jour, mais dans des provinces différentes, car l'AGE de la fédération du rugby aura lieu à Toliara, au restaurant Moraingy.

Ce sera plutôt une assemblée générale extraordinaire dont l'élection des membres du comité exécutif de la fédération pour le nouveau mandat sera à l'ordre du jour, suivie de différents points et avis sur le fonctionnement et le déroulement des activités de la FMBB pour la prochaine saison. Le dépôt de candidature pourrait être effectué ou adressé par voie postale au siège de la fédération malgache de basketball à l'immeuble Telma aux 67ha, au plus tard le lundi 23 janvier à 16 h.

