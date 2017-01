Algérie: Le gouvernement déterminé à faire des prochaines élections un exemple de transparence et d'ouverture

Alger — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a affirmé mercredi à Alger que le gouvernement était déterminé à faire des prochaines échéances électorales "un exemple de transparence et d'ouverture sur la société politique qui y participe et tous les organes de surveillance judiciaires et indépendants".

"Nous sommes déterminés, sous la direction du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, et conformément à ses instructions données à chaque occasion, à faire des élections prochaines un exemple de transparence et d'ouverture sur la société politique qui y participe et tous les organes de judiciaires et indépendants auxquels la loi confère la mission de surveillance des opérations électorales", a souligné le ministre dans une allocution à l'occasion du 50e anniversaire de la commune algérienne.

"Nous attendons de tous nos partenaires de respecter la loi", a-t-il encore souligné précisant que cette loi "sera notre référence dans toute opération électorale".

A cette occasion, M. Bedoui a appelé les citoyens à "exprimer librement leur volonté et à choisir leurs représentants à travers une participation massive aux prochaines élections afin que nous puissions poursuivre la mise en oeuvre de nos projets de réforme pour assurer un lendemain meilleur à nos enfants".

"Il n'y a pas de place dans ce millénaire à la division et à la désunion" car la mondialisation engloutit les nations désunies et les jette dans une spirale de tiraillements difficiles à surmonter", a-t-il indiqué avant d'ajouter que "c'est justement ce que nous constatons au niveau de nos frontières et dans plusieurs pays frères et amis".

"Autant nous vivons une extraordinaire époque de progrès technologique, autant nous nous trouvons confrontés à des dangers et à des menaces sans précédent", a conclu M. Bedoui soulignant que le soutien aux assemblées élues aux niveaux national et local est un "moyen à même de renforcer l'unité du pays et par conséquent sa capacité à s'adapter aux défis de l'époque et faire face aux complots de ceux qui sont prêts à détruire ce qui a été reconstruit pour assouvir des visées politiques personnelles et des intérêts occultes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays