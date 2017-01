Cameroun: Le groupe Bolloré ouvre une nouvelle salle de spectacle à Douala

La salle Canal Olympia a été inauguré à Douala Bessengue dans la soirée du mardi 17 janvier 2017 devant les autorités de la ville.C'est a l'entrée de la gare ferroviaire de bessengue que se dresse ce jolie bâtiment qui tien lieu de salle de spectacle.

Le groupe Bolloré présent au Cameroun dans plusieurs secteurs d'activité a décidé de se lancér dans le divertissement. C'est ainsi que sept mois après l'ouverture de la première salle de spectacle a Yaoundé sur le campus de l'Université de Yaoundé 2 à soa,le groupe Bolloré continu dans cette lancée avec l'ouverture de cette nouvelle salle de ce côté de douala.

Cette salle d'une contenance de 300 places pour le cinéma et plus de 5000 places pour les spectacles a l'extérieur et alimentée en énergie par des panneaux solaires de dernière génération a pour objectif principal de faire revenir les anciennes habitudes des doualais qui étaient depuis plusieurs années aujourd'hui orphelins de ces lieux de divertissements de grande échelle, les dernières salles de cinéma de la ville s'étant transformée en églises.

Canal Olympia offre ainsi un espace ultra moderne, polyvalent et ecoresponsable pour donner au public de douala en live du cinéma et de la musique.

A partir du 18 janvier 2017 et ceci du mardi au dimanche, la salle canal Olympia de bessengue qui bénéficie de l'expertise des structures du groupe Bolloré que sont canal+ et l'Olympia proposera 3 séances quotidiennes avec à l'affiche des programmes en français et en anglais et de tous genres, des comédies ,des films d'action, des rrillers des films africains et autres films d'animation pour les enfants.

Une action saluée par les autorités de la ville qui étaient toutes présentes a la cérémonie d'inauguration de cette salle de cinéma et ont ou apprécier la véracité des propos des responsables de cette salle lors de leurs différentes allocutions en savourant un film grandeur nature en avant première qui a été projecté en salle.

C'est satisfaits de l'acquisition se ce nouveau joyeau qui vient enrichir et aussi diversifier le patrimoine culturel camerounais que le gouverneur de la région du littoral et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de douala ont demande au public de ce lieu de faire preuve de discipline et responsabilité afin de ne pas deteriorer cette salle spectacle afin que plusieurs générations profitent de ce bijoux.