Cameroun: Développement des TIC - Camtel s'associe à Equacom pour étendre le réseau Wifi à tout le pays

Une convention de partenariat a été signée à cet effet ce 18 janvier 2017 à Yaoundé entre la Cameroon Telecommunications (Camtel), et Equality Communications (Equacom), un fournisseur américain d'accès internet.

Dans son souci de rendre factuelle la politique du gouvernement en termes de développement et de vulgarisation des technologies de l'information et de la communication (Tic), Camtel, opérateur camerounais à capitaux publics de télécoms, a paraphé une convention ce matin avec Equacom. A en croire David Nkoto Emane le directeur général (Dg) de Camtel, la convention signée, a pour but de permettre à son entreprise, de remplir toutes les missions qui lui sont assignées par la tutelle.

« Nous avons déjà commencé à inonder beaucoup de structures en Wifi. Il y a sur ce volet, l'aéroport de Yaoundé - Nsimalen, certaines universités aussi.

La demande est très élevée : nous devons offrir du Wifi à toutes les administrations publiques, les banques, les mairies, ainsi qu'à d'autres structures privées. », a déclaré David Nkoto Emane dans son allocution de circonstance, pour se convaincre de l'expertise technologique américaine d'Equacom dans ce vaste chantier. Et de renchérir que la convention sus évoquée, permettra à Camtel d'étendre son réseau Wifi à tout le territoire national. « Camtel commence l'année (2017, Ndlr) très fort », a-t-il enfin scandé.

Dg d'Equacom, Yves Djoko a affirmé que sa structure s'appuiera sur l'infrastructure que Camtel a bâtie, afin d'accroitre son offre en internet, et en améliorer la qualité pour enfin faire baisser sensiblement les tarifs. « Nous allons commencer par Yaoundé et Douala, et notre ambition est de couvrir tout le Cameroun. Avec ces deux grandes villes, tout ira ensuite très vite. Notre ambition étant la couverture totale du Cameroun avec un réseau Wifi robuste », a pour ce qui le concerne, affirmé Yves Djoko.

S'appuyant sur l'infrastructure de base de Camtel, Equacom, avons-nous appris, apportera des équipements qui s'ajusteront sur la très haute technologie américaine en matière de Wifi. Bel épilogue en tout cas pour ces négociations qui au bout d'un an entre l'Etat du Cameroun et les Etats - Unis qui ont plusieurs fois pris part aux séances de travail y afférentes par le biais de leur ambassadeur, s'achèvent avec cette signature de convention entre Camtel et Equacom.

Et vivement un Cameroun androïde et inondé du Nord au Sud, et de l'Est à l'Ouest, par un réseau Wifi à la vitesse vertigineuse et aux prix défiant toute concurrence