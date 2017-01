Maroc: Lancement de la base top 100 DRH de Tanger Free Zone

Une base électronique du top 100 DRH de Tanger Free Zone (TFZ) a été récemment lancée par le cabinet d'intelligence économique Jankari Consulting en vue de mieux faciliter l'approche commerciale et la prospection business des sociétés de cette zone à fort potentiel de croissance.

Pour mieux faciliter l'approche commerciale et la prospection business auprès des entreprises, Jankari Consulting lance la base top 100 DRH TFZ qui référencie les directeurs des ressources humaines des grandes entreprises de la zone, indique un communiqué du cabinet d'intelligence. Lequel, rapporte la MAP, précise que le choix de la TFZ n'est pas fortuit, car il s'agit actuellement de l'une des zones économiques les plus dynamiques au Maroc en termes de croissance, de création d'emplois et d'attractivités d'investissement.

Au format électronique, la base top 100 DRH TFZ compile les informations professionnelles et publiques, à savoir le nom de l'entreprise et les différents contacts pour joindre plus facilement et rapidement les DRH recensés de la zone (e-mail, tél, fax, adresse postale).

Cette nouvelle base de TFZ complète déjà les bases DRH Maroc et Afrique de Jankari Consulting, notamment la base "Smart Data DRH Maroc" qui regroupe les contacts professionnels de top 1000 DRH des entreprises du Maroc et "Smart Data DRH Africa" qui référencie les DRH des bancassurances des pays de l'Afrique du nord et de l'Union monétaire ouest-africaine (UMAO).

Outre les bases DRH, Jankari Consulting dispose d'une offre d'intelligence économique sur d'autres fonctions clés du comité exécutif du top 1000 grandes entreprises du Maroc, à savoir les DG, DAF, DSI, les directeurs marketing & communication, directeurs commerciaux, les responsables d'achats et les directeurs juridiques.

La dynamique de la transformation digitale n'est pas en reste. En 2017, Jankari Consulting a lancé une base du top 100 Chief digital Officer (CDO) qui recense les responsables en charge du chantier des réseaux sociaux et du multicanal.