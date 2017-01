Cote d'Ivoire: Calendrier électoral 2017 - La CEI "prête pour les sénatoriales"

Le Personnel de la Commission Electorale Indépendante, les Commissaires Centraux en particulier, ont procédé ce mercredi 18 janvier 2017 au siège de l'Institution à Abidjan II Plateaux à la traditionnelle cérémonie de présentations de vœux à leur Président, Youssouf Bakayoko.

A l'occasion, un coin du voile a été levé sur le calendrier électoral de 2017 notamment les élections législatives partielles de Kouibly et Divo le 28 janvier prochain et la préparation de l'élection des Sénateurs.

« Au terme des échéances de 2016, M. le Président, nous pouvons affirmer que la CEI, sous votre houlette appuyée et éclairée et l'ensemble des Commissaires, a pu relever avec brio tous ses défis, a d'entrée affirmé Mlle Annick Kouassi, porte-parole du Personnel.

Par ma modeste voix, l'ensemble du personnel vous adresse ses sincères félicitations ». Après avoir exprimé quelques doléances et préoccupations le Porte-parole a réitéré « l'engagement et la ferme volonté du personnel et sa disponibilité à accompagner (le Président) dans les challenges à venir ».

Un discours totalement en phase avec celui du Porte-parole des Commissaires, André Zano Gogognon, Secrétaire Permanent.

« C'est un exploit, surtout sous nos tropiques, s'est-il félicité. La tâche était très ardue eu égard au calendrier très serré, du fait du rapprochement des rendez-vous inscrits à l'agenda électoral de 2016.

Cependant, toutes les activités prévues au chronogramme ont été exécutées, y compris notamment la proposition d'un nouveau découpage électoral au gouvernement comme le prévoit le code électoral.

Comme on peut le constater, malgré l'ampleur de la tâche et les nombreuses contraintes dressées sur le chemin, sous votre direction éclairée, la CEI a rempli sa mission avec succès en 2016. Votre leadership, sans conteste, vient à nouveau de faire ses preuves par cette réussite ».

Il a ensuite salué l'état d'esprit du personnel et l'ambiance au sein de la Commission centrale qui ont permis de tels résultats salués par tous les observateurs.

Il a par conséquent souhaité que cela demeure pour les échéances de 2017 et dès le 28 janvier prochain avec la reprise des élections législatives à Divo Kouibly.

Le Président Youssouf s'est également réjoui des résultats obtenus et a tenu à féliciter les Commissaires et tout le personnel pour « le remarquable travail abattu. « grâce à vous, l'on peut affirmer aujourd'hui que notre Institution a su capitaliser les acquis des expériences du passé et qu'elle est devenue un organe de gestion des élections, mature.

L'histoire récente de la vie de notre nation retiendra que chacune et chacun de vous aura contribué par la parfaite organisation du scrutin référendaire à la naissance de la Troisième République »,a-t-il insisté. Il faudra donc maintenir le cap pour 2017, a-t-il plaidé.

« Je crois pouvoir compter sur votre professionnalisme avéré ainsi que sur votre détermination pour aider, à la mise en place des pans de la Nouvelle République qui relèveront de nous », est persuadé le Président de la CEI.

Car, « Nous attendons les textes relatifs à la création et au mode de désignation des membres de la future deuxième chambre de notre parlement, a-t-il souligné.

En tant que scrutin inédit, nous devons nous tenir prêts pour nous imprégner très rapidement des textes y relatifs, les cerner et nous préparer à leur application éventuelle ». Pour sa part, il a assuré de son dévouement constant aux intérêts de « de la maison commune ».