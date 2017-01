Maroc: La croissance de l'économie marocaine devrait s'établir à 3,6% en 2017

Le CR Belouizdad affrontera les formations de Tanger et du FUS Rabat lors de son stage qui débute jeudi au Maroc… Plus »

A propos de l'évolution de l'économie nationale en 2016 qui se serait établie à 1,1%, contre 4,5% en 2015, le HCP a estimé qu'elle aurait été marquée par la forte baisse de la production agricole et les faibles capacités des activités non agricoles à en atténuer les effets négatifs sur le rythme de la croissance économique nationale.

Comme l'a souligné le Haut-commissaire, il est à noter que toutes ces perspectives prennent en compte les dispositions fiscales et budgétaires annoncées dans le projet de loi de Finances 2017 et supposent également la réalisation d'une production agricole légèrement supérieure à la moyenne durant la campagne 2016/2017.

A propos des échanges extérieurs de biens et services, il a noté que « les exportations devraient s'accroître de 6,2% en volume au lieu de 4,5% en 2016, alors que les importations devraient progresser de 5,4% au lieu de 10,2% ». Quant aux exportations de biens et services, elles devraient connaître une hausse de 5,9% en 2017 au lieu de 2,5% en 2016, alors que les importations devraient enregistrer un rythme d'accroissement en ralentissement à 4,8% au lieu de 8,3% en 2016. Le HCP en conclut que le déficit des échanges extérieurs nets serait ainsi en légère baisse, passant de 10% du PIB en 2016 à 9,6% en 2017.

Des estimations et projections du HCP, il ressort aussi que le secteur tertiaire devrait consolider sa légère reprise amorcée en 2015 pour afficher une croissance de 2,4% alors que « les services non marchands dégageraient une valeur ajoutée en hausse de 2,2%, en raison d'une éventuelle augmentation de la masse salariale dans les administrations sous l'effet du recrutement anticipé pour l'année 2017 », a-t-on appris.

Compte tenu de la campagne agricole 2016-2017 qui s'annonce prometteuse et dans la perspective d'une production des céréales de 70 millions de quintaux et d'une consolidation des réalisations des autres cultures industrielles, de l'élevage et de la pêche maritime, le Haut-commissariat au plan (HCP) a indiqué que le secteur primaire devrait dégager une valeur ajoutée en hausse de 9,7% au lieu d'une baisse de 9,8% estimée pour 2016.

Il s'agit d'un chiffre modeste comparé à ceux annoncés dernièrement par la Banque mondiale et le Centre marocain de conjoncture (CMC) qui tablaient respectivement sur un taux de croissance de 4% et 4,1%.

