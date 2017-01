Cote d'Ivoire: Tano Patti, un nouveau remède traditionnel, analysé en laboratoire

Même si les travaux pouvant permettre e le passage de ce médicament en pharmacie ne sont pas encore terminés, les chercheurs ont encore une fois vérifié la toxicité, la toxicité aiguë, et subaiguë et même sur le plan biologique de Tanopatti, fait-il savoir.

Un sorcier qui va essayer d'agir, c'est comme s'il plongeait dans la mer. Depuis plus de 20 ans, j'ai soigné plusieurs maladies mystiques. Je me rappelle un élève qui avait été mordue par sn amie. C'était une morsure mystique.

Pour lui, Chaque chose à son secret. « Pour pouvoir chasser les sorciers et les mauvais esprits, il faut le citron, au nombre de 7 qu'on met dans de l'eau pour s'asperger et également la maison.

Ainsi, Ses propriétés non toxiques, antiradicalaires et antioxydantes justifient son utilisation et pourraient militer en faveur de son emploi dans la prise en charge de l'hypertension artérielle».

Surtout que nous avons remarqué que parmi les maladies cardio-vasculaires, l'hypertension venait en première position et était responsable de la plupart des décès, c'est pour cela je me suis intéressé à ce médicament».

Dans sa présentation sur le thème, « Évaluation des activités hypertensive et cardio-protectrice du Tano-Patti: Une préparation à base de plante médicinale utilisée par les tradipraticiens de santé pour le traitement de l'hypertension artérielle », présidé par Pr Djama Kouakou, avec un jury composé de Pr Tanoh Hilaire, Pr D'Alméida Marie Ane, Pr Kouakou Siransy et Pr N'guessan Jean David, l'impétrant a démontré que le remède Tano Patti est un remède efficace pour le traitement de certains maux, notamment les maladies cardio-vasculaires comme l'hypertension artérielle qui causait de nombreux morts.

Ainsi, Koua Bi Eba Jean, de l'Ufr des Sciences pharmaceutiques et biologiques, a travaillé sur l'un des produits de ce naturothérapeute pour sa thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat en pharmacie en 2014, autour du thème : « Qualité et innocuité d'un remède traditionnel de santé à base de plantes indiquées comme analgésique».

