Afrique du Nord: Djamila Mustapha Zeggai contribue à la confection du 1e guide arabe du théâtre scolaire

La même méthodologie est adoptée pour les autres cycles (moyen et secondaire) où le contenu est ponctué par une leçon d'initiation en réservant un chapitre à l'évaluation de la leçon et la terminologie du théâtre scolaire qui diffère d'un pays arabe à un autre, en vue d'uniformiser les termes dans ce domaine.

Mme Zeggai a contribué, dans ce guide, à l'élaboration de la méthodologie d'enseignement du théâtre scolaire aux enfants du préscolaire et du primaire, a-t-elle fait savoir, soulignant qu'elle a été assistée par le spécialiste en pantomime, le Libanais Faik Hammissi et le professeur Cherifa Moussa des Emirats arabes unis.

Ce manuel pédagogique d'enseignement du théâtre concerne tous les cycles scolaires (préscolaire, primaire, moyen et secondaire) en vue de développer le théâtre scolaire, a ajouté la chercheuse qui est aussi présidente du comité scientifique du centre universitaire de Tipasa et ex-enseignante au département des arts dramatiques à l'université "Ahmed Benbella" d'Oran.

