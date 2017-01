Algérie: Le secteur des ressources en eau prévoit la réception de 6 nouveaux barrages en 2017

D'autres membres ont mis l'accent dans leurs interventions sur l'importance de la formation dans les domaines des ressources en eau et de l'environnement, et la création d'instituts spécialisés à même d'assurer une formation technique aux employés.

S'agissant du secteur de l'environnement, le ministre a appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation, ajoutant qu'il était temps de revenir à l'investissement dans le secteur de l'environnement et d'appliquer la loi dans ce domaine en application des engagements nationaux et internationaux.

Evoquant la situation financière des entreprises du secteur, M. Ouali a indiqué que l'Algérienne des eaux et l'Office national d'assainissement souffrent d'un déficit de 36 milliards de DA. Ce déficit est du à un déséquilibre entre le prix de production et la facturation.

Une opération d'assainissement des eaux souterraines dans la wilaya de Tindouf a été lancée depuis une semaine et sera étendue à In Salah avant la fin de l'année.

Le ministère envisage de concrétiser une nouvelle stratégie en matière de transfert des eaux du Sud vers le Nord comme l'alimentation des régions sud des wilayas de Tlemcen et de Sidi Bellabes à partir de la wilaya de Naama via les régions d'El Aaricha, Sebdou, Sidi Djillali et Bouini outre le transfert des eaux de la wilaya de Mostaghanem vers Oran via Arzew.

Le dit système a permis un transfert des eaux des régions d'Iraguene (Jijel) et Eghil Emda (Bejaia) vers la wilaya de Sétif et d'In Salah vers Tamanrasset.

Par ailleurs, le secteur avait entamé la mise en exécution d'un plan alternatif (Plan B) pour le remplissage des barrages dont le niveau est resté faible et ce, à partir des barrages et stations de dessalement proches, a encore dit le ministre des Ressources en eau.

Les précipitations enregistrées ces derniers jours ont permis la collecte de 180 millions de m3 d'eau douce renouvelable (pluie et neige) ce qui a donné lieu à une augmentation du niveau des 5 barrages à niveau "faible" comme ceux de Zerdaza dans la wilaya de Skikda et Beni Hendel à Tlemcen.

