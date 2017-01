Congo-Brazzaville: Projet Lisungi - plus d'une centaine d'agents sociaux formés aux pratiques familiales essentielles

Les ateliers de renforcement des capacités des 165 agents sociaux et les relais communautaires des départements de Brazzaville, Pointe-Noire et de la Cuvette ont été lancés le 18 janvier par la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo

Organisée jusqu'au 23 février prochain par le gouvernement en partenariat avec l'Unicef et l'Agence française de développement (AFD), cette série des formations prévoit cinq ateliers de cinq jours chacun, dont trois à Brazzaville, un à Pointe-Noire et un autre à Oyo, dans la Cuvette. L'objectif général étant d'assurer l'utilisation effective des services sociaux de base par les populations vulnérables des districts et arrondissements ciblés.

Spécifiquement, ces ateliers visent, entre autres, le renforcement des capacités des acteurs sociaux dans les domaines des pratiques familiales essentielles, le travail social, l'économie familiale et les transferts monétaires. Les thématiques portent sur six modules de formation. Il s'agit notamment de la santé maternelle et infantile ; l'éducation parentale ; la protection de l'enfant ; l'économie familiale et l'inclusion productive ; le paquet d'activités de l'agent social en lien avec les transferts monétaires ; la communication pour le changement de comportement.

Le représentant de l'Unicef au Congo, Aloys Kamuragiye, a rappelé que ces ateliers s'inscrivaient dans le cadre du partenariat signé en juillet entre le ministère des Affaires sociales, l'AFD et son institution pour la mise en œuvre du projet Lisungi. Il s'agit de la composante relative à la communication pour le changement de comportement, au renforcement des capacités des agents sociaux, à la promotion du registre social et à la supervision du suivi des conditionnalités des ménages cibles. Le montant total du projet qui s'étend sur une période de deux ans est de 326 588 968 FCFA dont 243 832 008 FCFA financés par l'AFD et 82 756 960 FCFA par l'Unicef.

Le gouvernement rassure ses partenaires techniques

Rappelant quelques avantages du projet Lisungi en faveur des bénéficiaires, Antoinette Dinga Dzondo a souligné la nécessité d'assurer à ces derniers un accompagnement efficace à travers des mesures appropriées, en vue d'accroître l'impact des transferts monétaires. D'après la ministre des Affaires sociales, le manque de qualification des agents a été identifié comme un goulot d'étranglement à leur action. Donc, cette formation vient à point nommé pour combler tant soit peu les attentes des cadres et agents du ministère. « Quelques constatations dans l'évaluation en cours du projet Lisungi montrent déjà que grâce aux transferts monétaires, le taux de fréquentation scolaire des enfants est en augmentation chez les familles bénéficiaires, et une diversité des activités génératrices de revenu sont entreprises par les ménages dans chaque localité participante au projet. On peut ainsi dire que les conditions de vie des bénéficiaires s'améliorent », a-t-elle rappelé.

Elle a, par ailleurs, indiqué aux participants que ce cadre de formation ne devrait pas être considéré comme une rencontre de plus, mais une occasion de renforcer réellement leurs capacités pour des résultats optimums. La ministre a, enfin, rassuré qu'en dépit de la conjoncture économique difficile, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour respecter ses engagements envers les partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux populations bénéficiaires des différents projets de développement mis en œuvre dans le pays.

Dans le but de faciliter le travail des agents sociaux, des kits de terrain composés, entre autres, des mégaphones, des bottes ainsi que des manuels de formation ont été remis aux directeurs départementaux et aux chefs de CAS présents.

Pour rappel, ce projet mis en œuvre depuis 2014 avec l'appui de la Banque mondiale a ciblé dans sa phase pilote 5 000 ménages et 1 000 personnes âgées dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire et de la Cuvette. Le projet de transferts monétaires « Lisungi » a bénéficié d'un financement additionnel de l'AFD pour la couverture d'environ 3 000 ménages dans de nouvelles zones d'extension notamment Madibou, Djiri et Mfilou à Brazzaville ; Loandjili à Pointe-Noire.