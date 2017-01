Congo-Brazzaville: Vie des clubs - FC Kondzo voit grand cette saison

FC Kondzo qui a terminé 8ème au classement du championnat national lors de la saison écoulée veut donc faire mieux cette année avec l'implication de ses dirigeants qui veulent que l'équipe aille le plus loin possible.

En dehors des ambitions du club dévoilées par son président lors de l'assemblée générale, le bureau exécutif a été mis en place. Alain Matingou Malanda assume les fonctions de premier vice-président. Le secrétaire général n'est autre que Fernand Dianiangana avec pour adjoint chargé des missions et des finances Junior Itoua. Marius Ngapela est, quant à lui, chargé de la planification et de la sécurité tandis que Me Moussounda assume les fonctions de responsable juridique. Le chargé du sponsoring, Rock Morossa. Roland Boukoulou est le coordonnateur du comité des supporters et Vicas Bamaka Malaya intendant. David Akouango, Chancelvie Lakolo, Yannick Ondoma sont membres.

