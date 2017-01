Congo-Brazzaville: Arlette Soudan Nonault visite quelques sites dans la Cuvette

Le séjour de travail de la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, dans le département de la Cuvette, s'est achevé par la visite des sites touristiques de la sous-préfecture de Boundji.

La ministre Arlette Soudan-Nonault, qui a opté pour les visites de proximité, a visité les sites touristiques et des loisirs des localités d'Owando, Oyo et Boundji dans le département de la Cuvette. Un département tout particulier par rapport aux autres, du fait qu'il a donné à la République, trois chefs d'état, à savoir Marien Ngouabi et Jacques Joachim Yombi Opango (Owando), puis Denis Sassou N'Guesso (Oyo).

A Owando, la ministre du Tourisme et des loisirs a visité trois sites, que sont : la Cathédrale Saint Firmin ; l'école des trois présidents ; et l'Arbre mystique (Kindo Odzoko), un arbre mobile situé au cœur de la rivière Kouyou.

La cathédrale Saint Firmin regorge 7 prêtres. A l'issue de la visite, l'abbé Paul Dongagba, s'est prêté à la presse. « Notre maison est ouverte à tout le monde. Même si nous venons de mettre des grilles, cela ne veut pas dire qu'on a fermé à double tours. Nous recevons les visiteurs, bavardons avec eux. Quant aux attractions que nous pouvons offrir aux visiteurs, elles ne sont pas encore nombreuses. Nous avons simplement des concerts, des scénettes avec des enfants, des pèlerinages de village en village ».

Quant à l'école des trois présidents, il a s'agit d'un tourisme mémoriel. Cette école s'appelle ainsi, parce qu'elle a reçu en son sein ; les élèves Marien Ngouabi, Jacques Joachim Opango et Denis Sassou N'Guesso, devenus plus tard, chefs de l'état congolais.

Arlette Soudan Nonault a écrit dans le livre d'or : "c'est toute une émotion, après lecture des mots codés dans ce livre d'or par le chef de l'état, Denis Sassou N'Guesso. Accueil chaleureux et riche en couleurs, par les élèves et enseignants qui lui ont baigné dans l'histoire, celle qui oblige à avoir recours à l'histoire du tourisme et de mémoire qui donne un sens à son nom : l'Ecole des trois présidents".

Après elle s'est rendu sur le pont Kouyou pour visiter l'arbre mystique (Kindo Odzoko), un arbre mobile situé au cœur de la rivière Kouyou.

A Oyo, deuxième étape cuvetienne, la ministre Arlette Soudan-Nonault, a visité les sites touristiques suivants : cimetière catholique de Tchambitso ; port d'Oyo ; Ranch d'Opokagnia ; hôtel Alima place.

A Boundji, dernière étape de sa visite de travail, Arlette Soudan-Nonault, a visité quelques repères touristiques de cette communauté urbaine située au bord du majestueux fleuve Alima, qui a été témoin des pérégrinations de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza. Pérégrinations qui font partie intégrante de l'histoire et aussi du tourisme de mémoire congolais.

La ministre du tourisme et des loisirs a visité l'église de Saint-Benoît de Boundji (postulat franciscain), la case et la sépulture du vice-président congolais de la période coloniale (1959), Jacques Opangault. Né en 1907 et décédé en 1978, la vie de Jacques Opangault fut toute une simplicité. Il lutta pour la justice et pour les droits des faibles.