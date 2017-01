Afrique: Développement postal - Des projets en attente de financement

Depuis une dizaine d'année, les Postes du monde ont changé de stratégie en optant pour une poste à trois dimensions : physique, financière et électronique. Sur ce dernier volet, les Postes avant-gardistes ont saisi l'opportunité qu'offre le numérique pour développer de nouveaux projets. La poste congolaise tente d'emboîter le pas.

Chaque année les volumes du courrier traité par les postes du monde entier diminuent à cause de l'évolution fulgurante de d'Internet et autres réseaux sociaux. Pour réagir, les opérateurs postaux diversifient leurs activités et proposent de nouveaux services électroniques à leurs clients. Il s'agit, entre autres, de la boîte aux lettres électronique postale et le courrier hybride, le commerce électronique à travers des portails Internet postaux, la cyberfinance et la cyberadministration.

Décidée à assurer son développement, la Poste congolaise s'est lancée dans un vaste programme alliant nouveaux services et diversification de l'économie. Depuis plusieurs années pourtant et ce malgré une volonté affichée, des projets multiples attendent des financements. A l'instar du projet e-Commerce, et d'autres projets liés au domaine des services financiers, trois projets phares sont en attente de financement : Le Système Intégrée de Management Postal, le Courrier hybride, et la transformation des bureaux de Poste en centres d'intérêt communautaire.

Le premier est développé en partenariat avec la Poste Tunisienne et la société Prodit. Il consiste à mettre en place un système d'information intégré qui comprend des solutions postales numériques, couvrant la gestion des produits courriers et financiers et la gestion du réseau commercial. Le second sera mis en œuvre par la société marocaine Gemadec. Il s'agit en effet d'une offre intégrée, depuis la transmission sécurisée de fichiers numériques via différents supports jusqu'à la distribution physique au destinataire final. Un projet majeur, selon la Sopeco, qui pourrait redonner au service courrier un nouveau souffle au moment où les prestations traditionnelles sont asphyxiées par la vitesse des TIC. Le troisième consiste à faire des agences postales surtout rurales, des espaces assurant l'interface entre la population et les administrations publiques et privées ; avec l'offre des services liés à Internet, pour vulgariser cet outil.

Le numérique comme leitmotiv

La Sopeco ne dispose pas d'un site Internet officiel où convergerait sa gamme de service. Néanmoins, elle offre quelques produits et services électroniques, aussi bien dans le domaine du courrier (suivi informatique des envois recommandés et EMS, ainsi que des colis postaux), que dans celui des transferts d'argent (chronocash « la carte à gratter » à travers un centre d'appel joint par téléphone, Mandat flash, Mandat Express international, Small world et Money Gram). Aussi, à travers son projet d'implantation des cyber-Postes dont deux déjà en exploitation à l'agence EMS Postexpress de Brazzaville et au bureau de Poste de Poto-Poto, s'est-elle engagée à contribuer tant soit peu à l'inclusion numérique.

Née des cendres de l'Office national des postes et télécommunications, la Société des postes et de l'épargne du Congo a démarré ses activités avec de sérieux handicap, au sortir des événements malheureux que le Congo a connus. En effet, elle aura payé un lourd tribut : destruction des bureaux de poste, détérioration du matériel d'exploitation et outils de production, absence de fonds de démarrage et un effectif insuffisant. Des 110 agences postales que compte la Poste sur tout le territoire, trente-neuf établissements seulement sont opérationnels à la fin des années 2000.

En 2008 et grâce à l'Union postale universelle (UPU), le gouvernement s'est doté d'un Plan sectoriel de développement postal à moyen terme dénommé « Plan intégral de réforme et de développement postal » (Pidep). Depuis plus de cinq ans, ce plan qui « souffre de financement », devrait permettre, outre les aspects de la réglementation et de la régulation du secteur postal, la mise à niveau de la Sopeco afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle d'opérateur public postal.