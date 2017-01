Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Les élèves et étudiants sensibilisés à la protection de l'environnement

Les journées de sensibilisation des citoyens, particulièrement des étudiants et des élèves de la ville océane, sur les défis actuels de l'environnement urbain et les enjeux de l'urgence climatique (COP 21 et COP 22) ont été ouvertes, le 17 janvier, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.

Jusqu'à la clôture qui intervient le 21 janvier, les élèves et étudiants de la capitale économique se succéderont dans cet espace où sont exposés des tableaux et photos sur l'environnement. Des communications et des jeux concours en lien avec le thème de l'activité sont aussi organisés tout au long de l'activité.

La journée inaugurale des journées « Ville et développement durable » a été marquée par l'explication des différentes images qui constituent l'exposition. Des photographies et dessins sur l'insalubrité dans les rues, marchés et avenues, l'assainissement de la ville, les érosions, l'incivisme des citoyens. Des actions voulues interactives pour mieux faire percevoir le message à la couche juvénile. «L'objectif de ces journées est de dire aux enfants que l'environnement, c'est très important pour nous et pour eux, qui sont en train de grandir et qui vont prendre notre place demain », a dit Marcel Poaty, président de l'Association Pointe-Noire dynamique culturelle qui est chargée de la gestion du Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, initiateur du projet.

Sous l'animation du groupe de musique Scen'art, les enfants tour à tour sont intervenus après la communication «Ville et Urbanisation » faite par Félix Dieudonné Mavoungou. En langues véhiculaires et en chant, chacun a extériorisé ses sentiments et apporté sa contribution à l'œuvre grandiose de protection de l'environnement et de la nature. Les jours suivants seront consacrés à la visite de l'exposition par d'autres élèves de la ville avant la cérémonie de clôture qui intervient le 21 janvier après le jeu concours destiné aux plus jeunes et dont les heureux bénéficiaires recevront des prix. La communication sur le thème "Comprendre les impacts des changements climatiques ainsi que les enjeux économiques et géostratégiques pour une économie mondiale décarbonée" par Félix Dieudonné Mavoungou puis la projection du film « La vérité qui dérange » d'Al Gore mettront fin à aux journées « Ville et développement durable ».