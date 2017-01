Afrique: Cynthia Mukendy - « Il y a un réel désir des jeunes afropéens d'investir dans leurs pays d'origine »

interview

Cynthia Mukendy, 28 ans, belge d'origine congolaise, est la conceptrice de la plate-forme « African Gist ». Objectif : promouvoir les cultures africaines ainsi que les opportunités qu'offre le continent. Détentrice d'un Master en communication et nouveaux médias, Cynthia Mukendy travaille actuellement au Nigéria au sein d'une agence de communication.

Qu'est-ce qui a motivé la création de la plate-forme « African Gist » ? Quels sont les objectifs ? Depuis quand existe-t-elle ?

L'objectif d'African Gist est de promouvoir les cultures africaines ainsi que les opportunités qu'offre le continent à travers deux aspects : la préparation au séjour des jeunes désireux de s'y rendre pour des raisons personnelles ou professionnelles. En effet, la plate-forme propose des articles pratiques permettant d'accompagner nos lecteurs dans les différentes étapes de préparation au voyage (comment choisir une destination, calculer son budget, trouver du travail en Afrique, etc.) ; la découverte culturelle au travers des témoignages de nos voyageurs qui partagent leurs expériences de découverte culturelle tant à l'intérieur du continent qu'en dehors. African Gist est née de deux observations faites à la suite de plusieurs voyages en Afrique.

La première est qu'à chacun de mes voyages, je rencontrais des jeunes africains qui, comme moi, aimaient voyager. Ceux-ci avaient voyagé à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique et avaient tous eu des expériences d'échanges culturels qui, selon moi, valaient la peine d'être partagées. Malheureusement, peu d'entre eux avaient un espace sur lequel ils pouvaient raconter ces expériences. La seconde constatation a été faite au cours de ma première année passée en Afrique de l'Ouest. J'ai constaté qu'en tant qu'étranger, nous sommes souvent mal préparés aux réalités culturelles du terrain. Il est facile de trouver une myriade de sites Internet regroupant les adresses de bons restaurants, hôtels, le taux de change et lieux touristiques à visiter mais peu pour expliquer comment se comporter, les us et coutumes, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire pour ne pas vexer notre interlocuteur.

En effet, ce qui dans un pays est considéré comme une marque de respect, ne l'est peut-être pas dans un autre pays. Le fait de ne rien donner de la main gauche par exemple n'est pas un acte si évident pour nous occidentaux. J'ai moi-même vexé plus d'une personne en rendant la monnaie de la main gauche tout en ignorant la signification de ce geste dans le pays où je me trouvais, entraînant des réactions parfois négatives.

En 2016, African Gist est donc née du fait, qu'à mes yeux, il fallait qu'existe une plate-forme donnant, d'une part, de réels tuyaux sur comment se préparer et s'adapter à l'environnement culturel des différents pays d'Afrique et, d'autre part, mettre en lumière les témoignages des voyageurs africains qui ont eux aussi dû s'adapter à la réalité culturelle des pays visités. Le nom « African Gist » m'a été inspiré pendant mon séjour à Lagos. Le mot « gist » est très utilisé par les jeunes de Lagos et peut être compris comme « un résumé ». African Gist se veut une plate-forme donnant un résumé de ce qu'on a concrètement besoin de savoir avant de partir.

Vous avez récemment organisé la première édition de la conférence sur le thème « Afropéens et retour en Afrique ». Que peut-on retenir de cette conférence sur l'expérience des jeunes afropéens qui décident d'aller travailler en Afrique ?

Le but de cette conférence était de donner une clé aux jeunes désireux de vivre, travailler ou entreprendre en Afrique. Les intervenants étaient ce qu'on appelle des Afropéens (jeunes d'origine africaines nés en Europe) qui pour une raison ou une autre ont décidé d'aller vivre en Afrique. À la suite de cet évènement, j'ai réalisé qu'il y'a un réel désir de la part des jeunes afropéens d'investir dans leurs pays d'origine mais que peu savent comment s'y prendre. Il y'a aussi une appréhension quant à l'accueil qui leur serait réservé une fois de retour au pays.

En effet, les Afropéens sont le résultat d'une histoire africaine marquée par l'immigration de ses peuples, le retour au pays des jeunes issus de la deuxième génération d'immigré est parfois appréhendé par ceux-ci. De par leurs témoignages, nos intervenants ont dissipé grand nombre de craintes et mis en lumière d'autres réalités bonnes à savoir si on veut entreprendre en Afrique.

Parlez-nous de votre expérience personnelle ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'être Afropéen(ne) et de travailler sur le continent ?

Mon expérience en Afrique est assez particulière car je ne me suis pas installée dans mon pays d'origine qui est la RDC mais au Nigéria. Les avantages de travailler en Afrique c'est qu'exercer dans un pays en voie de développement donne une toute autre dimension au travail. C'est le terrain idéal pour apprendre. En effet, l'Afrique est en plein développement, il y'a beaucoup à faire et c'est excitant de se trouver au sein de sociétés et de villes qui se construisent au jour le jour. De voir que ce que l'on fait aujourd'hui aura des répercussions visibles sur un secteur d'activité ou un environnement en pleine construction. Un autre avantage est le beau temps et le tempérament jovial des Africains. Le sens de la fête mais aussi du travail acharné et de la détermination que je vois tous les jours à Lagos. Les inconvénients sont les soucis d'électricité ou d'eau par moment.

Quels sont les projets d'African Gist ?

Pour cette année 2017, African Gist a pour objectif d'offrir une plus grande offre de contenu sur sa plate-forme. Des articles et témoignages encore plus variés afin de soutenir et aider les jeunes désireux de partir et ce, peu importe les activités qu'ils veulent entreprendre en Afrique. African Gist a aussi pour objectif de conduire une série de conférences les différents aspects que comprend le retour en Afrique.