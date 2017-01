Congo-Brazzaville: Journée panafricaine des Postes - Adapter la poste congolaise au progrès numérique

Dans une déclaration adressée aux Etats membres, le secrétaire général de l'Upap, Younouss Djibrine, a insisté sur le rôle « naturel » et « légitime » de la poste dans le commerce électronique en Afrique, devenant une plaque tournante pour une offre tridimensionnelle intégrée (physique, électronique et financier) et fonctionnant sous forme de guichet unique.

La directrice générale de la Sopéco, Brigitte Olga Manckoundia, accompagnant le ministre dans sa visite guidée, se félicite des efforts accomplis. La modernisation du secteur postal devra permettre la satisfaction des clients, des entreprises et d'autres partenaires, avec pour finalité de favoriser la croissance et l'emploi.

Le Congo à l'instar des autres pays africains a célébré le mercredi 18 janvier, la 37ème Journée panafricaine des Postes. Pour se faire une idée des installations postales du pays, le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a visité l'espace Guichets du centre-ville et les bornes Internet de Poto-Poto.

