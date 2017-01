Afrique: Le Cameroun remporte une victoire mal engagée

La Guinée Bissau a longtemps damé le pion aux Lions Indomptables mais à la fin c'est le Cameroun qui a gagné.

Le match avait commencé par un véritable coup de théâtre. A peine un quart d'heure de jeu, l'attaquant bissau-guinéen Piqueti se lance dans une course folle d'environ soixante mètres. Il franchit la ligne médiane, Georges Mandjeck se lance à ses trousses sans réussir à le rattraper.

Le temps d'un sombrero en pleine course, Piqueti entre maintenant dans la surface de vérité camerounaise se décale sur sa droite, le tandem central camerounais Teikeu - Ngadeu n'y a vu que du feu, avant d'adresser un petit bijou de tir sur lequel Fabrice Ondoa ne peut rien (1-0, 14'). Un but magnifique, accélération, lucidité, équilibre parfait au moment de la frappe, le plus beau depuis le début de la CAN Total 2017 et qui le restera peut-être jusqu'à la fin.

Il faudra attendre la fin de la première période pour assister à deux actions dangereuses pour les Indomptables, celle de Moukandjo stoppée en deux temps par le gardien Jonas Mendes, puis une reprise de Vincent Aboubakar qui effectuait ses débuts dans le tournoi - il était suspendu pour le match précédent - mais qu'il manqua alors que le but était ouvert.

1-à à la mi-temps pour les hommes du tranquille Baciro Cande. Il faillit bien y en avoir un deuxième sur une tentative de lob de Frédéric Mendy repoussée in extremis par Ngadeu (54'). La partie allait changer de physionomie avec la rentrée au début de la seconde période de Karl Toko Ekambi qui apportait le punch qui manquait aux siens. Le réveil se confirmait à l'heure de jeu avec le but égalisateur de Sébastien Siani sur une passe en retrait de Benjamin Moukandjo qui trompait Jonas Mendes d'un tir limpide d'une vingtaine de mètres (1-1, 60').

Hugo Broos choisissait ce moment pour sortir Mandjeck et Aboubakar et les remplacer par Nicolas Nkoulou et Emmanuel Ndip Tombe. Les deux hommes apportaient le jus qui avait fait défaut pendant toute la première période.

Le but qui libérait définitivement les Lions Indomptables survenait à un peu plus de dix minutes du coup de sifflet final. Une passe en retrait de Christian Bassodog, beaucoup moins en vue que dans le premier match, à destination de Ngadeu, dont le tir, masqué par deux joueurs, surprenait Jonas Mendes (2-1, 79') ;

Au sortir du terrain quelques joueurs bissau-guinéens laissaient échapper une larme, fatigue et déception. Pendant quarante-six minutes, les Djurtus avaient mené devant les Lions Indomptables offrant le spectacle d'un football simple mais juste pratiqué par des joueurs dont on sent qu'ils ont heureux d'être au Gabon et qu'ils méritent toute la considération due à un nouvel entrant.

Au soir de la deuxième journée, le groupe A n'a révélé aucun de ses secrets. Les quatre équipes ont encore un espoir de qualification. Le Cameroun a pris la tête avec quatre points, devant le Gabon et le Burkina Faso, deux points. La Guinée Bissau ferme la marche avec un point. Gabon - Cameroun et Burkina Faso - Guinée Bissau seront décisifs dimanche prochain.

Homme du match Total : Christian Bassogog (Cameroun)

Réactions

Hugo Broos (sélectionneur du Cameroun)

"En première période, on n'était pas digne d'être appelés les Lions indomptables, on était des Lions domptables. Je n'ai jamais vu l'équipe si faible. Il n'y avait rien, ni hargne, ni combativité, aucun jeu collectif. J'espère que dans les prochains matches nous ne verrons plus la pâle copie de la première mi-temps. Je pense qu'on mérite de gagner ce match sur la 2e période. Le jeu s'est fluidifié, il y a eu plus de mouvement et c'est ainsi que nous avons pu trouver des brèches. Nous sommes venus ici avec pour premier objectif de passer le premier tour."

Baciro Candé (sélectionneur de Guinée-Bissau)

"Mon équipe s'est bien défendue. Elle a fait une très belle première période. Nous avons marqué, nous aurions pu inscrire un 2e but. Mais dans la deuxième partie, nous avons connu des failles. Nous avons perdu, nous l'acceptons. Il nous reste un match. Il y a encore un peu d'espoir. C'est à nous de gagner le prochain match contre le Burkina Faso. C'est la seule stratégie."