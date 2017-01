Algérie: L'importance des actions de sensibilisation dans la lutte contre la drogue soulignée

Tlemcen — Les participants à une conférence de sensibilisation contre le trafic de drogue et la contrebande, tenue mercredi à Tlemcen, ont été unanimes à considérer que l'action répressive ne suffit pas pour combattre ces fléaux et doit être accompagnée par la sensibilisation et la prise de conscience.

Les intervenants lors de cette rencontre, organisée par l'APW de Tlemcen, ont expliqué que les actions de sensibilisation doivent mettre en exergue les risques et dangers de la toxicomanie et leurs dégâts sur la santé mentale et physique de l'individu et sur la société.

Ils ont appelé les représentants des corps de sécurité (police, gendarmerie et douanes) et des secteurs de la santé, de l'éducation, des affaires religieuses et du mouvement associatif à mobiliser la société civile, à intensifier les efforts au niveau des espaces de jeunes avec des programmes et des activités diverses et objectives devant contribuer à la lutte contre l'oisiveté, le désespoir, et à orienter les jeunes, à canaliser leurs capacités et énergies vers le savoir, la culture et le sport, à activer les programmes de l'Etat de résorption du chômage et à encourager l'investissement au titre des dispositifs d'emploi.

En outre, les intervenants au cours de cette rencontre ont insisté sur l'accélération de la création d'un centre médico-psychologique de prise en charge sanitaire des toxicomanes et leur réinsertion sociale, avant de mettre l'accent sur les sanctions sévères à infliger aux trafiquants et dealers qui cherchent le gain facile au détriment de la santé publique et l'économie nationale.

Des participants à la conférence ont soutenu que le trafic de drogue peut avoir un lien avec le crime organisé, le terrorisme et le blanchiment d'argent ce qui menace la sécurité et la stabilité de tout pays.

Le wali de Tlemcen, Saci Ahmed Abdelhafid, a salué les corps de sécurité qui luttent contre la drogue et les trafiquants, soulignant que la famille est le premier noyau concernée par cette lutte, mais également les établissements éducatifs et les mosquées qui doivent jouer leur rôle d'éducateur et de sensibilisateur.

Le président d'APW, Chaif Okacha, a indiqué que cette conférence qui fait partie d'une série de rencontres consacrée à ce thème vise à évaluer le degré de sensibilisation et à uniformiser la stratégie de lutte contre la drogue et la toxicomanie.