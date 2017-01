Afrique: CAN 2017 / Mandjeck - « Le Cameroun sur la bonne voie »

Victorieux 2-1 de la Guinée Bissau mercredi pour la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN 2017, le Cameroun a pris une belle option sur la qualification pour les quarts de finale. Le milieu de terrain Georges Mandjeck est satisfait et se penche sur le match décisif contre le Gabon.

« On est sur la bonne voie mais le seul regret qu'on a sur cette rencontre c'est la première mi-temps. On n'était pas vraiment dedans, on a joué contre une équipe qui a mis de l'impact, qui avait plus envie. Et à la mi-temps, on s'est parlé dans les vestiaires et en deuxième mi-temps, on a pu renverser la situation« , a t-il confié.

Avec 4 points, les Lions indomptables prennent la tête du groupe A devant le Burkina faso et la Gabon (2 points chacun) et ont un match décisif contre les Panthères pour la dernière sortie. « C'est un match qui sera décisif pour le pays organisateur. C'est une équipe qu'on connait très bien. On a juste à coeur d'aborder la rencontre avec toute la concentration possible et commencer ce match comme on a commencé la deuxième mi-temps contre la Guinée Bissau et on va tout faire pour finir premier du groupe« , a ajouté Mandjeck qui sera suspendu lors du match contre le Gabon en raison de deux cartons jaunes.