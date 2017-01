Sénégal: Un audit qualité mené sur 100 laboratoires grâce au RESAOLAB

"Vous abordez la dernière ligne droite de cette phase, mais avec de tels résultats, vous ne devez pas mettre fin au RESAOLAB", a-t-il poursuivi, invitant les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à veiller à sa pérennisation.

"C'est un secteur transversal qui appuie tous les domaines de la médecine et permet de confirmer plusieurs maladies, notamment les cas de maladies épidémiques, de détecter et de surveiller ces problèmes. Sans laboratoires performants, il est difficile d'avoir une santé de qualité", a-t-il dit.

Le RESAOLAB a été mis en place au Sénégal, en 2009. Il regroupe sept pays de l'Afrique de l'Ouest : Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo, Mali, Sénégal et Guinée Conakry. Ces pays ont mis en commun leur expertise pour booster les laboratoires et trouver des moyens additionnels.

Dakar — Quelque 100 laboratoires publics et privés du Sénégal ont fait l'objet d'un audit qualité, grâce à l'appui du Réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyses biologiques (RESAOLAB), a indiqué mercredi Professeur Ahmed Iyan Sow, directeur des laboratoires au ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.