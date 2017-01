Algérie: Cross-country - Annulation du 33e challenge international Cherdioui Saïd

Le challenge de cross-country portant le nom de Cherdioui Saïd, connu pour être le père de l'athlétisme au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou a été lancé pour la première fois en 1978 et a connu de grandes évolutions au fil des années jusqu'à devenir un rendez-vous annuel incontournable qui a dépassé les frontières nationale et a pris une dimension internationale avec une dizaine de pays étrangers présents annuellement aux compétitions.

"Le cross Cherdioui Said, dédié à la mémoire de Bachri Belkacem, et comptant pour le challenge national (2016-2017), prévu samedi, est annulé en raison des conditions climatiques défavorables", a indiqué l'instance fédérale, citant une correspondance de la ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou.

