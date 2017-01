Sénégal: Conférence de Paris pour la paix au Proche Orient - Le pays réaffirme son engagement pour la solution à deux Etats

Le Sénégal, représenté par son ministre des Affaires étrangères, à la conférence internationale de Paris sur le Proche Orient, qui a eu lieu ce 15 janvier 2017, a réaffirmé la nécessité de deux Etats, « la seule qui s'offre aux deux protagonistes pour une paix durable et une solution définitive à ce conflit qui a tant duré et déstabilisé une région si névralgique du monde », selon le ministre sénégalais des Affaires étrangères.

Cette conférence est consécutive au lancement de l'initiative française tenue le 3 juin 2016, à Paris, en présence de John Kerry, le secrétaire d'Etat américain, sur le thème crucial de la paix au Proche Orient. Il n'y a pas eu de conférence internationale de cette importance sur le conflit israélo-palestinien depuis celle qui s'est tenue aux États-Unis à Annapolis, il y a neuf ans.

Réunir 70 pays, dans un contexte d'hostilité d'Israël qui a qualifié la conférence de « futile » et « stérile » et d'intention déclarée du président élu Trump de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, a été un long processus conduit par les autorités françaises, selon Mankeur Ndiaye, « avec tact, abnégation et patience, un engagement fort récompensé par la forte participation de la communauté internationale ». Cependant, tout en traitant la conférence de Paris de stérile, Netanyahu, qui est également ministre des Affaires étrangères, a toutefois rajouté qu' « il y a des signes que l'on va tenter à cette occasion d'utiliser les décisions qui y seront prises pour faire voter une nouvelle résolution de l'Onu, et ceci n'est pas stérile ».

50 ans d'efforts, sans succès, de résolutions importantes sans suite, ainsi que d'attentes légitimes et d'espoirs déçus, ne détourneront pas le Sénégal du devoir collectif, à la fois moral et légal, qui demeure celui de trouver une solution juste et équitable au conflit israélo-palestinien, source de bien d'autres crises et foyers de tension dans cette Région, a affirmé Mankeur Ndiaye. Au nombre des efforts consentis pour la résolution de ce conflit vieux de 50 ans, rappelle le ministre sénégalais des Affaires étrangères, ceux entrepris par le Secrétaire d'Etat John Kerry, par l'Egypte et par la Fédération de Russie qui ont concouru tous, à l'instar des plateformes précédentes, notamment l'Initiative de Paix arabe, la Feuille de Route du Quartet, la Déclaration de Principe de Madrid et les Accords d'Oslo, à renforcer l'Initiative française.

C'est pourquoi le Sénégal a lancé, à Paris, un appel solennel aux Palestiniens et aux Israéliens, comme il l'avait fait lors de la 3e Conférence internationale d'information sur la question de Jérusalem, tenue les 03 et 04 mai 2016, à Dakar, pour qu'ils œuvrent résolument ensemble en faveur de la Paix. « Ils sont, en dernier ressort, les seuls à pouvoir donner véritablement une chance à cette paix tant souhaitée par leurs peuples et par le monde. » Mankeur Ndiaye a ajouté qu'il renouvelait « l'engagement, sans faille, du Sénégal et sa disponibilité à contribuer en faveur de la solution à deux Etats : la Palestine et Israël, vivant côte à côte en paix et en sécurité, dans des frontières sûres et internationalement reconnues et garanties, dans un Proche-Orient stable ».