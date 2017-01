Sénégal: Visite du Vice-Ministre chinois de la Culture - Ding Wei découvre le Monument de la Renaissance

Le vice-ministre chinois de la Culture, Ding Wei, poursuit sa visite de travail à Dakar à travers une série de rencontres dans plusieurs sites et infrastructures culturelles. Hier, mardi, en compagnie de Mbagnick Ndiaye, ministre de la Culture et de la Communication, il est allé à la découverte du Monument de la Renaissance africaine.

Selon un communiqué de presse, reçu par tout le personnel, Ding Wei « a fait le tour de l'établissement et s'est beaucoup intéressé à l'édifice et à son histoire, au site de Ouakam, aux Mamelles et aux œuvres anciennes et modernes d'artistes sénégalais et africains exposées à l'intérieur de la statue ».

Le vice-ministre chinois a échangé et pris des photos avec des élèves du Cem Ousmane Socé Diop venus visiter le Monument. Spécialiste de la photographie, il a lui-même pris de nombreuses photos. « Après une heure de visite et d'intenses et fructueux échanges avec l'administrateur et ses agents, le vice-ministre a laissé ses impressions dans le livre d'or avant de quitter ses hôtes, très satisfait, souligne le communiqué de presse.