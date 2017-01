Cote d'Ivoire: Lonaci - Un chiffre d'affaires de 61 milliards Fcfa réalisé en 2016

A l'en croire cette présence massive à cet rendez-vous "est le motif de satisfaction pour la Lonaci et témoigne de leur soutien aux actions sociales et à la mission sociale de l'institution".

Ainsi, Il a révélé qu'il doit ces dernières performances à son personnel. A qui il a adressé les félicitations. Issiaka Fofana a profité pour souhaiter plus d'actions en faveur des jeunes. C'est ce qui explique la création du jeu Sport cash, destiné aux jeunes et qui rapporte près de 40 millions Fcfa/jour.

Ce qui représente un taux de croissance annuel de 22% et confirme, pour lui, le nouveau dynamisme de l'entreprise. C'était lors d'un déjeuner de presse de nouvel an, organisé par la Lonaci, ce mercredi 18 janvier à Abidjan Cocody.

Copyright © 2017 Fratmat.info.

