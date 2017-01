Cote d'Ivoire: Industrie musicale - Maurice Bandaman salue l'implantation des leaders mondiaux

Une cinquantaine d'artistes du continent sont déjà sur les tablettes de l'éditeur musical qui, à la clé, entend créer un écosystème intégré de la détection des talents et la production à l'organisation de concerts, avec tout le bataclan autour, réalisation de vidéo-clips, conférences de presse, promotion multi-centrée, en passant des collaborations et visibilités à l'international grâce aux grosses pointures de l'écurie, à l'instar de Youssou Ndour.

En signant pour son ouverture avec le duo Tour 2 Garde (coupé-décalé) et le groupe Révolution (zouglou), deux formations et deux genres musicaux ivoiriens qui irradient la planète musicale, la major de l'édition musicale et du divertissement, Sony Entertainment Côte d'Ivoire, confirme, s'il en est encore besoin, de la vitalité de la musique et par ricochet, de la culture ivoirienne.

