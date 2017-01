Maroc: Les arrivées des touristes nordiques en hausse de 10% au cours de 2016

Le Maroc est devenu une destination privilégiée auprès de plusieurs tour-opérateurs de la région

Le nombre de touristes en provenance des pays nordiques ayant visité le Maroc en 2016 a grimpé de 10% par rapport à l'année précédente, selon la délégation de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) chargée des pays scandinaves et baltes.

Environ 98.000 touristes issus de la région scandinave ont visité le Royaume au cours de l'année dernière, a précisé le directeur régional de l'ONMT, Aziz Mnii, dans un entretien à la MAP.

Au départ du Danemark, le nombre de touristes a progressé de 27%, tandis que la Suède et la Norvège ont affiché une augmentation de 6%, a indiqué M. Mnii, rappelant que près de 87.000 scandinaves ont séjourné au Maroc en 2015.

Cette tendance, a-t-il estimé, devrait se poursuivre durant l'année en cours pour atteindre plus de 100.000 touristes, alors qu'ils n'étaient que 50.000 à se rendre dans le Royaume en 2009.

D'après M. Mnii, cette bonne performance est le fruit des actions menées par l'Office lors des cinq dernières années visant à attirer un plus grand nombre d'agences de voyages et à élargir la programmation de voyages à destination du Royaume.

Grâce à un programme adopté il y a déjà cinq ans selon une stratégie bien définie, le Maroc est devenu désormais une destination privilégiée et régulière auprès de plusieurs tour-opérateurs de la région, a-t-il dit. L'accent a été aussi mis, a-t-il poursuivi, sur la promotion de nouveaux créneaux, comme le tourisme montagnard et sportif, citant à ce propos le golf et les sports nautiques.

Dans le même contexte, le responsable de l'ONMT a fait savoir que 35 tour-opérateurs scandinaves (Danemark, Norvège et Suède) spécialisés dans le golf ont affiché un intérêt pour la destination Maroc, soit le double par rapport à 2015.

Plus de 120 agences de voyages en Europe du Nord ont proposé à leurs clients des voyages vers le Royaume, a-t-il ajouté.

D'autre part, M. Mnii a fait observer que le Maroc a pu ainsi conserver son positionnement sur le marché nordique, en dépit de la conjoncture difficile que traverse le secteur dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Le Royaume, a-t-il assuré, demeure une destination privilégiée des touristes nordiques, au moment où plusieurs pays de la région MENA ont connu un recul estimé à 60%.

L'année dernière a été marquée par l'organisation de voyages au profit de 160 journalistes et blogueurs scandinaves, a relevé M. Mnii. En outre, le directeur régional de l'ONMT a indiqué que 18 célèbres surfeurs suédois et danois se sont rendus au Maroc en décembre dernier dans le cadre d'un voyage entre Essaouira et Agadir visant à drainer plus de passionnés de ce sport originaires de l'Europe du Nord. Des surfeurs finlandais et norvégiens bénéficieront cette année de déplacements similaires dans le Royaume, a-t-il ajouté.

La stratégie de l'Office en Scandinavie se décline aussi à travers la participation à des Salons de tourisme et de voyages en Finlande, en Suède et en Norvège en vue de faire la promotion de la destination Maroc et mettre en valeurs ses atouts dans ce domaine.

Le Maroc avait notamment pris part au Salon international du tourisme d'Oslo (Reiseliv 2017), tenu du 13 au 15 janvier dans la capitale norvégienne.

Cet évènement phare de trois jours a vu la participation des représentants de dizaines de pays des quatre coins du monde dans l'espoir de promouvoir l'échange d'expériences dans les secteurs en lien avec le tourisme et le voyage.