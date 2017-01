Burkina Faso: Procès militaire - Madi Ouédraogo, "Ladji" et Mahamadi Zallé écopent de 15 ans de prison ferme

Photo: fasozine

Le Régiment de sécurité présidentielle (RSP)

A l'issue de trois jours de plaidoiries dans le cadre du procès de militaires de l'ex-RSP relatif au projet d'attaque de la Maison d'Arrêt et de Correction des Armées (MACA), le verdict est tombé dans la nuit du mercredi 18 janvier 2017 au tribunal militaire de Ouagadougou. La plus lourde condamnation est de 15 ans de prison ferme.

15 ans, 10 ans et six mois de prison ferme sont, entre autres, les condamnations qui ont été prononcées par le tribunal militaire de Ouagadougou après plus de huit heures de délibéré, le mercredi 18 janvier 2017, dans le cadre du procès inhérent à la tentative de libération des généraux incarcérés à la MACA.

Le « cerveau » du projet, le caporal Madi Ouédraogo, le sergent Mahamadi Zallé et Cheick Alassane Ouédraogo dit Ladji ont écopé de 15 ans de prison ferme chacun. Le tribunal a requalifié en complot militaire les faits d'association de malfaiteurs et les a déclarés coupables.

Les caporaux Soumaïla Diessongo, Marius Yerbanga, Bapandi Ouoba, Alexis Nogban Mamboné et Yemdaogo Bontogo, les soldats de 1re classe Dramane Coulibaly, Bakary Sanou, Fulgence Koilabour Bassolé, Armand Bassibié Bado et Atina Haro, et les soldats de 2e classe Ousmane Sana, Sékou Tamboura, Loba Kondé, ont été condamnés à 10 ans de prison ferme chacun. Pour leur part, Ousmane sawadogo et Abdel-Aziz Yiougo ont pris chacun six mois de prison ferme.

Pour ce qui du chef d'inculpation « complot militaire », les caporaux Sansan Da et Ibrahim Sanou, le soldat de 1re classe Jean Charles W. Gansonré et les soldats de 2e classe Ousmane Sawadogo, Thierry Ghislain Kaboré et Patrice Coulibaly ont été déclarés non coupables pour infraction non constituée.

Le sergent Stanislas Silvère Ollo Poda, le sergent chef Ali Sanou, le soldat de 2e classe Abdel Aziz Yiougo et le soldat de 1re classe, Boureima Zouré, poursuivis au départ pour les faits d'association de malfaiteurs et plus tard pour complot militaire ont également été déclarés non coupables au bénéfice du doute.

Le soldat de 1re classe Jean Charles Wendawaoga a été déclaré non coupable de « détention illégale d'armes à feu et de munitions» pour infraction non constituée. Le tribunal a par ailleurs déclaré non coupable de détention illégale d'armes à feu et de munitions au bénéfice du doute, Gilbert Sibiri Guira.

Un mandat de dépôt a été décerné contre les caporaux Soumaïla Diessongo, et Marius Yerbanga, les soldats de 1re classe Dramane Coulibaly, Fulgence Koilabour Bassolé , Moussa Ouédraogo, Armand Bassibié Bado et le soldat de 2e classe Loba Kondé.

Le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, a signifié aux condamnés qu'ils disposent de cinq jours pour se pourvoir en cassation.