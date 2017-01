Maroc: Saison culturelle marocaine en Espagne courant 2019

Le CR Belouizdad affrontera les formations de Tanger et du FUS Rabat lors de son stage qui débute jeudi au Maroc… Plus »

Il a indiqué également que le Musée national Reina Sofia abritera une exposition à cette occasion, ajoutant que d'autres espaces emblématiques de la capitale espagnole accueilleront d'autres manifestations qui seront organisées dans le cadre de cette manifestation visant à mettre en valeur, auprès du peuple espagnol, la culture et la civilisation de ce pays si proche et si semblable qu'est le Maroc.

L'expérience accumulée avec les deux expositions qui ont célébré le Maroc à Paris en 2014, "Le Maroc médiéval" au Louvre et "Le Maroc contemporain" à l'Institut du monde aÒrabe, dont le succès a été exceptionnel, "nous permettra d'organiser une manifestation grandiose en Espagne", eu égard aux relations historiques, fraternelles et amicales entre les deux Royaumes qui partagent une histoire commune, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration à la MAP au terme de cette entrevue, tenue en présence de l'ambassadeur du Maroc en Espagne Mohamed Fadel Benyaich, M. Qotbi a souligné que cette manifestation culturelle d'envergure ambitionne de faire découvrir aux Espagnols la culture marocaine qui est "d'une très grande richesse et d'une grande variété et qui est semblable et très proche de la leur".

Les préparatifs pour l'organisation de cette manifestation culturelle ont été au centre d'entretiens à Madrid entre M. Qotbi et le secrétaire d'Etat espagnol à la Culture, Fernando Benzo, le président du Patrimoine national espagnol, Alfredo Pérez de Arminan, le directeur du Musée national Reina Sofia, Manuel Borja-Villel, et le directeur du Musée archéologique national, Andrés Carretero Pérez.

