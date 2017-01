Gambie: Crise gambienne - Jammeh jusqu'au bout de la folie

Le plus dur reste donc à venir. Et c'est à ce niveau que la CEDEAO doit mettre tout son savoir-faire nécessaire pour faire la chasse à tous les fauves qui traumatisent le peuple gambien, tout en évitant de mettre le feu à l'ensemble de la brousse.

Après cette brève leçon de droit international, le diplomate nigérian, comme s'il voulait rassurer tout le monde quant à la détermination de la CEDEAO à tenir sa parole, a ajouté : « La Constitution prévoit que la prestation de serment doit se faire en présence d'un juge de la Cour suprême et il y a un certain nombre d'entre eux qui est disponible ».

La CEDEAO doit en prendre acte et se positionner de sorte à ne pas faire dans le parjure, au regard de l'engagement explicite et ferme que cette organisation avait pris de faire respecter par tous les moyens le suffrage du peuple gambien.

C'est ça qui est la vérité. Tout le reste n'est que gesticulations et arguties pour semer la diversion et amuser la galerie. De tout ce qui précède, l'on peut déduire que le président sortant, depuis sa défaite dans les urnes, s'est employé pour aller progressivement vers la confiscation du pouvoir. Aujourd'hui, il est parvenu jusqu'au bout de la folie.

Et tout semble être coordonné parfaitement par le dictateur pour lui permettre de s'abriter derrière la légalité constitutionnelle pour non seulement faire barrage à toute idée d'investiture d'Adama Barrow, mais aussi pour signifier que, tant que la Cour suprême ne va pas vider le contentieux électoral, il restera le président du pays, quitte à le brûler.

Et la juxtaposition des termes choisis renvoyant tous à sa personne lors de son allocution à la télévision, en dit long sur le caractère mégalomane de l'homme et sa volonté de conjuguer tout en Gambie, à la première personne. Morceau choisi : « Moi, Cheick professeur El Hadj DR Yahya Jammeh Babili Mansa déclare l'Etat d'urgence ».

Et pour causes. Le satrape est en train de réunir toutes les conditions pour que le sol gambien ne soit pas le théâtre de l'exercice.

En effet, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en a fait un point d'honneur et l'ensemble de la communauté internationale, avec à sa tête l'ONU, ne fait plus mystère de sa volonté de remporter le bras de fer que lui impose le loufoque Yahya Jammeh.

C'est, en principe, aujourd'hui 19 janvier 2017, que le président élu, Adama Barrow, doit prendre fonction, en Gambie. Et tout semble indiquer que contre vents et marées, cela aura bel et bien lieu.

